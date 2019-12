La cámara del Huawei Mate X captura fotos asombrosas del invierno en París

Andrew Hoyle/CNET

Pasé todo un día probando la cámara Huawei Mate X en la hermosa ciudad de París y aunque su diseño plegable ciertamente me ha convencido, también estaba ansioso por ver qué tipo de imágenes puedo tomar con su variedad de cámaras. Salí a la calle para averiguarlo.

El Mate X tiene tres cámaras principales; un lente estándar de 40mp, un ultra gran angular de 16 megapixeles y un telefoto zoom de 8 megapixeles. Básicamente es la misma configuración que Huawei puso en su teléfono insignia, e P30 Pro —un teléfono que toma excelentes fotos. Todas las cámaras están en una cresta elevada en la parte trasera del teléfono y, como no se cubre cuando está plegado, puedes usarlas ya sea en modo teléfono o tableta.

Por supuesto, en la calle tomando fotos, no quiero ser el tipo que está tomando fotos con una tableta, así que mantuve el teléfono plegado.

Andrew Hoyle/CNET

Empecé en la Ópera, en el corazón de París, donde inmediatamente encontré el beneficio de las diferentes longitudes del zoom. El lente estándar no era lo suficientemente ancho como para capturar todo el edificio.

Andrew Hoyle/CNET

Pero cambiando al modo súper amplio (super-wide) pude capturar todo el edificio con facilidad. La exposición se ve bien, aunque algunos detalles finos en el edificio se ven un poco suaves y cambiando entre los modos zoom parece modificar el balance a blancos.

Andrew Hoyle/CNET

Para capturar estas, cambié a los lentes con zoom, lo que me permitió acercarme en los detalles dorados del edificio con mucho mejor calidad.

Me alejé de la Ópera, anduve por las calles de París, teléfono en mano, para ver qué más podía fotografiar para probar la cámara.

Andrew Hoyle/CNET

Me encontré con una bonita bicicleta y decidí tomarle una foto. El teléfono usa la misma inteligencia artificial que encontré en otros teléfonos de la empresa que reconocen los sujetos en la escena y ajusta los parámetros con base en eso. En esta instancia, el teléfono de hecho reconoció la bicicleta, aunque no tengo idea qué parámetro escogió para hacer mejor la foto.

Andrew Hoyle/CNET

Más adelante, vi esta señal del Metro e intenté acercarme y usar el modo de apertura para crear un bonito efecto con el fondo fuera de foco. Hay un cuarto lente en la parte trasera que captura información de profundidad para crear esos agradables efectos bokeh alrededor de un objeto y aquí ha funcionado muy bien. El letrero se ha alejado cuidadosamente del fondo y creo que en general es una gran toma.

Andrew Hoyle/CNET

Utilicé el zoom 5X dentro de este callejón para tomar una foto de estos grandes carteles de tiendas, las luces antiguas y las decoraciones navideñas. Me gusta la toma, aunque la poca luz en el interior ha significado que la imagen no es nítida y hay mucho ruido en la imagen, particularmente en el letrero 'Bistrot 70', en primer plano.

Andrew Hoyle/CNET

Me encanta la exposición y el contraste en esta escena callejera. Le da una buena calidad fílmica y tiene también mucho detalle.

Seguí tomando fotos mientras caminaba por París, cambiando de lente para encontrar composiciones interesantes que no solo probaran al teléfono, sino también contaran una bonita historia de la larga caminata.

Andrew Hoyle/CNET

Luego le pedí a nuestro guía turístico que posara como sujeto de prueba para el modo de retrato del teléfono. No quedé muy impresionado con el efecto bokeh cuando estaba tomando la imagen, ya que muchos de los detalles en el fondo todavía estaban enfocados e hicieron que la imagen en la pantalla se viera desordenada. Sin embargo, no me di cuenta de que el teléfono procesa un poco más después de tomar la foto para esclarecer la imagen y las tomas resultantes son realmente impresionantes.

El recorte del sujeto del fondo es bastante bueno, incluso alrededor de su cabello, lo que siempre es algo difícil de lograr para la cámara de un teléfono. Todo el fondo está muy desenfocado, lo que le da el aspecto de una foto tomada desde una DSLR de verdad.

Después de nuestra sesión de retratos, continuamos para encontrar un mercado de alimentos y nos hicieron unos sándwiches épicos.

Andrew Hoyle/CNET

Me gusta el detalle y la exposición en esta foto tomada con el lente estándar...

Andrew Hoyle/CNET

Y al cambiar al modo super-wide ayudó a captar más acción.

Hablando de acción, mi siguiente parada fue una plaza tomada por patinadores locales —la oportunidad perfecta para usar la cámara.

Andrew Hoyle/CNET

Encontré un skater dispuesto a mostrar sus habilidades para la cámara y al presionar y mantener el botón del obturador presionado, pude disparar muchas imágenes, seleccionando la mejor después. Me gusta esta foto; es muy clara y he podido capturarlo justo en el punto álgido del truco.

Cuando comenzó a caer la noche, nos fuimos hacia un buen mirador de la ciudad, algo que no funcionó tanto por el miserable clima gris invernal. Mientras el día pasaba y caía la noche, volví a las calles para tomar más fotos. Los teléfonos anteriores de Huawei, como el P30 Pro y el P20 Pro antes me habían impresionado con sus capacidades nocturnas y el Mate X no es diferente.

Andrew Hoyle/CNET

Las tomas nocturnas son brillantes, con colores precisos y poco ruido en la imagen.

Incluso con mi trabajo diario de fotógrafo, estoy impresionado con la calidad de las cámaras en el Mate X; estoy seguro de que este teléfono no es solo un ardid plegable, sino que también tiene las cualidades donde debe tenerlas —especialmente en sus cámaras— para seguir el ritmo de los otros teléfonos insignia actuales.