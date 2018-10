Red Hydrogen One: así son las fotos que hace este inusual teléfono

Patrick Holland/CNET

El esperado teléfono Hydrogen One del fabricante de cámaras de cine Red, ya casi está aquí (los pedidos están programados para enviarse esta misma semana), y pude probarlo brevemente antes de enviarlo a nuestro analista experto en teléfonos. La compañía nos advirtió que el software aún no estaba terminado, y sí, notamos algunos problemillas. Pero en su mayor parte, funcionó como se esperaba.

La aplicación de la cámara no ofrece formato RAW (al menos no todavía) y el módulo de cámara "real" no estará disponible por un tiempo. Cuenta con cámaras duales traseras de 12 megapixeles f/1.8 y cámaras para selfies duales de 8 MP f/2 autofotos –no para zoom, sino para mapeo en profundidad y para crear archivos H4V para su pantalla 3D.

En interiores

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

Lori Grunin/CNET

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

Dan Ackerman/CNET

De noche

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

De día

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

Agrandar Imagen Lori Grunin/CNET

Lori Grunin/CNET