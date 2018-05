Cómo se hacen fotos de revista con un iPhone X como un profesional

Cortesía de People en Español

Que las cámaras de nuestros teléfonos inteligentes son cada vez más potentes no es ningún secreto. Tampoco que cada vez se usan más para sustituir cámaras profesionales o dSLRs.

En 2015 empezamos a ver carteles publicitarios con imágenes de calidad profesional y la leyenda "Shot on iPhone" (Fotografiado con iPhone). La portada de diciembre de 2016 de la revista Sports Illustrated se hizo con un Moto Z y el Hasselblad True Zoom Moto Mod. El número de septiembre de 2017 de la revista Time incluía los retratos de 46 mujeres que estaban cambiando el mundo, hechos con una variedad de iPhones (5, 6, 6S Plus y 7). Y hace unas semanas leíamos acerca del músico John Legend y su nuevo videoclip grabado con un Pixel 2.

La revista People en Español ha sido la última en sumarse a esta tendencia. Para su número de este año de los 50 más bellos ha decidido confiarle la fotografía de todos sus seleccionados a un iPhone X. Apple nos ha confirmado que esto no ha sido fruto de un acuerdo o intercambio de dinero entre ambas partes, sino una decisión editorial por parte de People en Español.

"La idea de usar el iPhone para este número surge de nuestra realidad actual. El iPhone es una herramienta con una cámara poderosa, que captura cada momento especial", explica el editor jefe de People en Español, Armando Correa, en un comunicado de prensa.

Para la tarea de fotografiar a los más guapos de este año la revista ha alistado los servicios de varios fotógrafos profesionales. Entre ellos el neoyorquino criado en Puerto Rico Omar Cruz, que además de fotografiar a Luis Fonsi, Edgar Ramírez, Demi Lovato y J Balvin se ha encargado de la portada de la edición especial anual de los 50 más bellos. Todo ello con su iPhone X. Hablamos con Cruz sobre su trabajo para People en Español y los retos de fotografiar con un teléfono.

¿Fotografiar a todos estos famosos con un teléfono, en lugar de una cámara convencional, hizo que se sintieran menos cohibidos?

Yo te diría que sí. Fue mucho más relajado. Quizás el sujeto de entrada no lo toma tan en serio. Quizás lo ve más simple que una sesión de fotografía tradicional. Una vez yo les expliqué lo que estaba haciendo, entendieron que no importaba cuál era la herramienta que estaba usando y el resultado fue que iba a quedar a la altura de la calidad que ya ellos han vivido conmigo en otras sesiones.

¿Por qué fotografiar con un iPhone X?

Surge la oportunidad de que la revista estaba haciendo este proyecto. Me pareció divertido, un reto. Es una herramienta que llevamos en el bolsillo todos. Yo nunca la había utilizado a nivel así como de profesional, como para imprimir, una foto que va a recorrer muchos mercados. Me pareció diferente. Me preparé, revisé mis pruebas y una vez le encontré el truco, pues ahí le metí mano.

¿Tal vez le encontraste alguna ventaja respecto a una cámara tradicional o tal vez echaste algo de menos?

Bueno, lo que te ofrece [el teléfono] es lo discreto que es. Hace que la experiencia de la sesión sea más simple. Además de lo portátil que es, porque lo tenemos en el bolsillo y lo usamos para todo. Es una maravilla que con una herramienta tan común para todos yo pudiera ir y hacer mi trabajo.

¿Tuviste que iluminar de una manera diferente a como lo hubieras hecho con una cámara tradicional?

La iluminación es diferente. Yo tengo una filosofía de trabajo y le busco el porqué a la situación. O sea, si tienes mucha luz, utilízala a tu favor. Si tienes poca luz, utilízala a tu favor y busca la manera de que el problema se convierta en tu solución. En estas 12 imágenes traté que tuvieran mucha luz. Pero a veces los horarios que nos estaban dando no coinciden con la luz y lo que hice fue usar el problema a mi favor. En el caso de J Balvin, era muy tarde en la tarde. Ya no hay luz brillante y tiré de una ayudita con un poco de luz artificial. Pero me parece que le da esa mezcla de luces que dejó las fotos superinteresantes. Por otro lado, con Edgar Ramírez fue puro sol en el atardecer y la foto quedó maravillosa.

¿Qué herramientas del teléfono usaste para hacer las fotos?

Traté que las fotos tuvieran un look bastante parecido al que hago tradicionalmente. Fotografié todo en formato Raw. Esto me permite tener un archivo que puedo manipular como lo suelo trabajar en mi estudio. Sí que uso los filtros nativos del teléfono durante la sesión para poder visualizar un poquito cómo va a ser el resultado final porque cuando trabajas en formato Raw la imagen queda como apagada.

¿Utilizaste esos filtros para las imágenes finales?

Los uso durante la sesión para visualizar cómo va a quedar la luz, el tono de las fotos. No tanto el tono del color, sino el tono de la actitud de la foto. Y una vez tengo eso, hago la foto en Raw y después trabajo con eso con mi técnica tradicional con la que trabajo cualquier otra fotografía [en postproducción].

Entonces la postproducción fue muy similar a lo que hubieras hecho con una cámara normal...

No es parecido, es idéntico.

¿Qué has aprendido de esta experiencia?

Que existe el día en el que voy a llegar a mis sesiones de fotos sin tener que estar cargando mi equipo y mis maletas.

¿Cuál es tu teléfono personal?

Uso el iPhone X y eso era lo que te decía de lo portátil. Llegaba, no tenía que estar cargando nada, simplemente el teléfono que utilizo para hablar y para todo. Es el que utilicé para estas sesiones. Según iba tomando las fotos se iban subiendo al cloud. Y allí mismo ya estaba hecho el backup.

¿Le recomiendas a la gente que fotografíe de esta forma? Tengo la sensación de que cuando voy de viaje prefiero llevar también una cámara dSLR, aunque luego acabe haciendo la mayoría de las fotos con mi teléfono igualmente...

No eres la única, a mí me pasa lo mismo todo el tiempo. Creo que tiene que ver con lo fácil que es. Y lo tienes a la mano, en el bolsillo.

¿Le recomiendas a la gente que tal vez use un juego de lentes adicionales con él?

Yo no utilizo ningún tipo de lente, nada adicional externo al lente básico que trae la cámara del teléfono. La cámara tiene dos lentes y yo siempre utilizo el lente largo, el telefoto. Me parece que es maravilloso y da esa calidad visual como profesional. Hay gente que utiliza el Portrait Mode, en particular para estas fotos no lo utilicé porque usé ese lente largo.

¿Y utilizaste el zoom del teléfono en algún momento?

Prefiero dar dos pasos hacia el frente antes de empezar a tratar de estirar un poco lo que nos ofrece.

¿Crees que seguirás trabajando de forma profesional con el teléfono?

Yo te diría que sí. Hay algo que te da el teléfono y es lo discreto que es. El sujeto no siente que le están entrando las fotos a los poros, a la cara. Hay algo que lo hace muy orgánico para el momento. Aparte de que es algo que todo el mundo entiende. Elimina esa pared que te ponen muchas celebrities al frente para que no pases. Con el teléfono como que ese muro no existe porque ellos lo hacen todos los días también con sus propios teléfonos. Por eso me parece que sí, que lo volvería a usar próximamente.

