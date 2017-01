The Verge

El LG G6, el teléfono insignia de LG para este año, se filtró el lunes en fotos oficiales que parecen pertenecer al dossier que la fabricante distribuirá en el Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) en Barcelona el mes entrante.

Las imágenes fueron publicadas por el sitio The Verge y dejan ver un teléfono con biseles reducidos y un diseño que se asemeja bastante al del Samsung Galaxy S7, a pesar de que anteriores rumores indicaron que el G6 sería muy similar a su antecesor.

The Verge dice que el G6 tendrá un cuerpo fabricado casi en su totalidad a base de metal y vidrio. Además, el teléfono tendrá puerto de audífonos (de 3.5mm), incluirá resistencia al agua y su batería no será reemplazable. Es importante resaltar que la modularidad del G5 no estará presente en el G6; LG ha confirmado esto último.

En las fotos no se aprecia si la relación de aspecto de la pantalla ha cambiado como sugieren los rumores. Se espera que el LG G6 tenga un formato de 18:9 con pantalla QHD+. El LG G5 tiene una pantalla IPS LCD de 16:9.

Un rumor más reciente sugiere que el LG G6 tendrá integración con Google Assistant (exclusivo de Google Allo y los Pixel) y con Alexa, la asistente virtual de Amazon y que está de moda por su presencia en una plétora de dispositivos para el hogar inteligente.

LG ya envió invitaciones a los medios, incluyendo CNET en Español, para un evento el 26 de febrero en el marco del MWC en España.

CNET y CNET en Español estarán en Barcelona para traerles todos los detalles de la gigantesca feria de dispositivos móviles en esa ciudad. Sigan toda nuestra cobertura del Mobile World Congress en este enlace.