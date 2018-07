Fossil y BMW lanzarán una colección de relojes inteligentes en 2019

James Martin/CNET

Puede que la marca Fossil no tenga el renombre de Tag Heuer, Hublot o Rolex, pero eso no significa que no pueda juntarse con una de las grandes marcas automovilísticas para lanzar un dispositivo que daría envidia a todos los demás.

Fossil anunció este lunes que ha firmado un acuerdo con la automotriz Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW, por sus siglas en inglés) para usar la marca en una futura colección de relojes analógicos e inteligentes. Según el comunicado, Fossil tiene licencia para diseñar, desarrollar y distribuir estos relojes por cinco años hasta el 2023, con los primeros pautados para lanzar en el 2019.

"BMW es una de las marcas más emblemáticas del mundo", dijo Kosta Kartsotis, presidente y director ejecutivo de Fossil Group. "Esperamos ofrecer nuestra experiencia en diseño de relojes y capacidades de relojes inteligentes a entusiastas de BMW de todo el mundo".

En los últimos años, la fabricante de relojes se ha enfocado en colaborar con diferentes marcas –en su mayoría con diseñadores de ropa y accesorios como Kate Spade New York, Michael Kors y Emporio Armani– para lanzar versiones inteligentes de sus dispositivos con el sistema operativo Android y así seguir atrayendo los consumidores. Los relojes nuevos de Fossil y BMW se podrán comprar en las concesionarias de BMW y a través de la red de tiendas que venden productos de la marca Fossil.