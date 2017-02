¿Tienes un 'smartwatch' Fossil? Android Wear 2.0 te llegará en marzo

Android Wear 2.0 llega a más consumidores poco a poco. En marzo, lo recibirán los dueños de un reloj inteligente Fossil.

La compañía de accesorios dijo a través de Twitter que todos sus relojes inteligentes compatibles con el sistema operativo recibirán la actualización a partir de mediados de marzo, una buena noticia para los dueños de uno de estos relojes.

@dancraft98 The update is expected to be released in mid March to all of our devices.