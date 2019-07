¿En Fortnite 10 se viajará en el tiempo? Eso parece tras filtrarse el tráiler

Se suponía que este jueves 1 de agosto se daría a conocer el tráiler de la Temporada 10 de Fortnite: Battle Royale, pero Epic Games lo adelantó.

Este miércoles 31 de julio, subieron el video completo, que da muchas pistas de lo que veremos en la nueva temporada:

The Zero Point is exploding. Get ready for #SeasonX dropping 8.1.2019. pic.twitter.com/11t14SC1eI

Al parecer, todo cambió cuando la cuenta de Epic Games en Brasil publicó el tráiler completo este 31 de julio y luego lo borró, pero ya era muy tarde. Varios usuarios, como @evaldokkkk, bajaron el video y lo republicaron.

La cantidad de armas, skins y la narrativa después de una explosión, más las "caras conocidas" que se ven en el avance, llevaron a los fanáticos a crear diferentes teorías sobre lo que sucederá en la nueva entrega.

Uno de los grandes quebraderos de cabeza que tienen los seguidores de este juego es la disyuntiva si los elementos conocidos, así como la vista sobre uno de los lugares originales de la isla, Dusty Depot y que posteriormente fue bautizado como Dusty Divot, son solo recuerdos o es la consecuencia de un viaje en el tiempo.

En el tráiler tras la explosión, Jonesy es enviado a una dimensión no reconocida (por ahora), donde están objetos de ediciones anteriores, como el cohete de la Temporada 4, el subfusil táctico que se encuentra en la bóveda y la isla flotante de Balsa Botín de la Temporada 6.

También son reconocibles la Grieta de la Temporada 7 y Dusty Divot, o al menos un mapa muy parecido al de la Temporada 4. De todas maneras, para aclarar las dudas, este jueves 1 de agosto Epic Games dará a conocer todos los detalles de Fortnite 10.

Fortnite es un battle royale free-to-play que está disponible en Xbox One, Nintendo Switch, PS4, PC y dispositivos móviles.

Estas son algunas de las reacciones de los fanáticos, a hora de conocerse los detalles del juego:

No se les olvide que hoy nos desvelamos para esperar la Temporada X de Fortnite!! 😍😁 >> https://t.co/2N6pOJOrm2 << Comenzamos 10pm 😎 pic.twitter.com/pmGZTsRjsR

Nada comprobado pero no estaría nada mal. Nuevo mapa #Fortnite #SeasonX pic.twitter.com/fJJyNsY7fY

Once Upon a Time in Hollywood: Carta de amor de Tarantino al cine con un giro sangriento: Brad Pitt y Leonardo DiCaprio protagonizan este homenaje a la edad dorada de Hollywood.

Protagonista de OITNB reflexiona sobre la política actual en EE.UU.: Laura Gómez de Orange Is the New Black nos habla de política, inmigración y lo que implica ser una actriz y creadora.