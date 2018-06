Ya sabemos la fecha y hora de inicio de Fortnite Season 5

Epic

La temporada 5 de Fortnite llegará muy pronto, comenzando el 12 de julio a la 1 a.m. hora del Pacífico de EE.UU. Sin embargo, los jugadores podrán obtener un impulso hacia las recompensas de Battle Pass antes de que finalice la temporada 4 con un fin de semana XP superior al 100 por ciento que comienza el 29 de junio a las 1 a.m. PST y finaliza el 2 de julio a las 12 a.m. PST, dijo la empresa desarrolladora, Epic.

Fortnite está conquistando gradualmente el mundo, ganando más de US$300 millones en mayo y llegando a la Nintendo Switch el 12 de junio. Se espera una versión de Android más adelante este verano, pero los jugadores deben ser advertidos de que los primeros enlaces a Fortnite para Android podrían ser estafas.

El mercado de copias selladas del juego para PS4 y Xbox One se ha salido de control, y los coleccionistas las compran en línea por cientos de dólares.

Primera impresión Fortnite Desde el primer minuto del juego ya estás compitiendo con todo el mundo y de cualquier nivel. La supervivencia a flor de piel.

