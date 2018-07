Fortnite llegará en exclusiva con el Galaxy Note 9: reporte

Epic Games

Fortnite ha estado disponible en iOS por meses y, con justa razón, los usuarios de Android están cada vez más impacientes. Pero, según un reporte de 9to5google, sus deseos finalmente han sido escuchados (más o menos) ya que Fornite para Android podría llegar en exclusiva con el Galaxy Note 9.

La buena noticia es que sí llegará en exclusiva para el Galaxy Note 9, aunque sólo por 30 días y después de ese tiempo estará disponible para todos los equipos Android.

Según información de Android Police, la presentación oficial del Galaxy Note 9, que se llevará a cabo el próximo 9 de agosto en un evento en Nueva York, se enfocará mucho en la exclusividad de Fortnite. También se dice que los primeros en comprar el Galaxy Note 9 recibirán V-Bucks gratis, entre otros artículos del juego.

En menos de un mes Samsung presentará el Galaxy Note 9 y aunque aún no sabemos mucho de él, varias filtraciones nos han mostrado que no será muy diferente al Galaxy Note 8, al menos no de la parte frontal. Por otro lado, se esperan mayores funciones relacionadas con su lápiz óptico, una pantalla ligeramente más grande y batería de mayor duración.