Fortnite, entre las cuerdas y el primer televisor enrollable a punto de llegar

Oliver Padilla/CNET

Esta semana ha estado muy movida a pesar de ser prenavideña. Huawei ha lanzado el Nova 4, su primer teléfono con un orificio en la pantalla y que además incluye tres cámaras, algo muy interesante porque nos deja clara que esta sería la tendencia de 2019.

Sin embargo, esto no es todo, porque además del Huawei Nova 4, las filtraciones sobre el futuro Huawei P30 no se detienen y es posible que este dispositivo no solo tenga un orificio en la pantalla para la cámara frontal, sino que además en vez de tres cámaras tenga cuatro, algo que ya hizo Samsung con el Galaxy A9. En CNET en Español ya nos preguntamos cómo será el futuro de los dispositivos móviles y tenemos algunas respuestas. Puedes leer aquí cómo creemos que serán los celulares de 2019.

Otra noticia interesante que hemos conocido es que posiblemente uno de los primeros televisores enrollables, mostrado por LG a principios de año, finalmente llegue al mercado. El dispositivo de 65 pulgadas sería solo el principio de la nueva era de dispositivos que se doblan, con esta compañía y también Samsung, pujando por ser las primeras en lanzar un teléfono de estas características que se haga totalmente popular.

Por cierto, no te asustes pero, Google dio a conocer que tuvo que borrar millones de comentarios y reseñas falsas de la Google Play Store, que habrían estado beneficiando a algunas aplicaciones, por lo que ahora solo comenzarás a ver reseñas de gente real, algo bueno que evitará que descargues apps que parecían buenas, pero no lo eran.

Y como esto ha sido tan gracioso, no lo vamos a dejar pasar: no sabemos si la demanda del actor Alfonso Ribero saldrá adelante, pero sí sabemos que su baile más popular de la serie de El Príncipe del Rap está causando furor, de nuevo después de que este decidiera abrir un proceso legal en contra de Epic Games, desarrolladora de uno de los juegos más descargados del año.