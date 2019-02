Fortnite destina US$100 millones en premios para su Copa Mundial

Si lo tuyo es Fortnite, demuéstralo en la primera Copa Mundial del videojuego sensación que comienza en abril.

El viernes, Epic Games reveló más detalles de la celebración mundial que buscará a los mejores jugadores de Fortnite — y premiarlos.

El evento comienza con una preselección de jugadores del 13 de abril al 16 de junio. Epic Games dará durante esos días US$1 millón semanalmente a los 10 mejores jugadores, los cuales también pasarán a una siguiente ronda.

Fortnite espera reunir de esas semanas a los 100 mejores jugadores individuales y a las 50 mejores parejas para ir a Nueva York a las finales del 26 al 28 de julio. Fortnite ha destinado US$30 millones para estos participantes, y los jugadores se llevarán al menos US$50,000. El finalista vuelve a casa con US$30 millones.

Epic Games dice que si compartes la fiebre por Fortnite pero no eres fanático de los battle royale, puedes asistir al evento en Nueva York para participar por premios que se darán a los mejores trajes relacionados al juego.

La productora dice que tras finalizar la Copa Mundial continuará con torneos semanales con US$1 millón en premios. La empresa dice que cerrará el 2019 con US$100 millones entregados en premios.

Puedes leer más acerca del torneo en la página de Epic Games.

El torneo global -y los jugosos premios- de Fortnite sin duda ayudarán a recuperar el interés de los jugadores en el título luego de que Apex Legends, el nuevo battle royale, esté creciendo como la espuma.

