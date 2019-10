Fortnite: Por qué no se puede jugar, la nueva temporada y todo lo que debes saber

Es oficial: se acabó la temporada X de Fortnite Battle Royale y el presente es muy negro.

Este 13 de octubre, usuarios de todo el mundo han reportado que el videojuego no está disponible. Solo se ve una pantalla negra y un especie de agujero negro en el medio. La gráfica se repite en las redes sociales de Fortnite y en los canales de transmisión en directo, como Twitch y YouTube.

De hecho, al momentos de es escribir esta nota, desde hace casi 5 horas, hay un tuit fijado en la cuenta de Fortnite, que se ve así:

Eso no significa que el juego colapsó o que fue hackeado. Simplemente, como se había advertido con antelación, terminó la temporada X. De hecho, el propio juego lo había avisado con los nombres y las pantallas de carga de las últimas listas de misiones, como "Última parada" y "Sin tiempo", por ejemplo.

Lo que generó mucha confusión es que no se activó de manera inmediata la nueva fase del juego (Temporada XI). Epic Games, casa del videojuego, ya empezó a mostrar algunos números como 11, 146, 15 y 62, camuflados en el paisaje, lo que nos lleva a pensar que en cualquier momento, entre este domingo 13 de octubre y el lunes 14, habrán nuevas noticias

Para más especulaciones, Epic Games quitó a Fortnite de su banner, lo que para algunos usuarios sugiere que el juego ya no existe, que ha llegado a su final. No obstante, cuesta creer que por los ingresos que genera, no continúe la saga.

¿Cómo empezó todo?

El meteorito que aparecía como una figura amenazante durante toda la temporada X, fue impactado por decenas de cohetes que comenzaron a estallar sin mayor explicación, también fue golpeada una enorme grieta. Las imágenes de los estallidos las podemos ver a continuación:

BEST EVENT POV (1/2)pic.twitter.com/qC9RTaJuYq — HYPEX - Fortnite Leaks & News 🎃 (@HYPEX) October 13, 2019

Lo que parecía un ataque al meteorito terminó convirtiéndose en la apertura de un agujero negro, que se ha devorado todo. Al principio, los jugadores se quedaron flotando en un espacio sin estrellas y finalmente, todo quedó como lo mostramos al principio: un fondo negro y nada más.

¿Qué va a pasar?

Por ahora no hay nada oficial, pero el sitio especializado en videojuegos, BolaVIP explicó: "Lo único que se sabe es que Fortnite comenzará su "Capítulo 2" en lo que supone será un nuevo mapa. Los servidores se encuentran actualmente en mantenimiento, lo cual indica que en algún tiempo tendremos activa la Temporada 11 del juego".

En Twitter, #Fortnite es la tercera tendencia mundial. Aquí te mostramos algunas reacciones en la red social:

Está en lo correcto

Si #Fortnite piensa que me quedare mas de 4 horas viendo su agujero negro, esta en lo correcto pic.twitter.com/i70wWOu00X — SanMagenta Gamer (@SanMagenta_121) October 13, 2019

Lo predijeron

Los Simpsons predijeron lo que iba a pasar en #Fortnite WTF pic.twitter.com/gIwWkxR3c6 — Apixelados (@Apixelados) October 13, 2019

En suspenso

Mensaje misterioso

Acabo de descifrar el misterioso mensaje oculto de #Fortnite . pic.twitter.com/gl3fcB9YOM — Yeison Mejia (@yeisonmejiamd) October 13, 2019

Epic Games volando a todos

Gamers: ¿Donde está el evento? Los de Epic Games: Este es el evento#fortnite pic.twitter.com/CeNBLjNN3u — no (@_ups_ie) October 13, 2019

Los números camuflados

Nadie se mueve

– ¿Estuviste toda la noche viendo el agujero negro del #Fortnite?



- Creo que estoy ciego pic.twitter.com/qd2B305Tu3 — Simpsonito (@SimpsonitoMX) October 13, 2019

Preocupación tipo...

Los que no juegan fortnite viendo como te quedas 4 horas viendo un agujero #Fortnite pic.twitter.com/VB7uJxPUq1 — Angéto 101 XDDD 🇩🇴 🦅 (@ngelFernandoDo1) October 13, 2019

De vuelta a la realidad