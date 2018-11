Epic Games / CNET

No cabe duda que Fortnite continúa siendo el juego de moda. El juego, basado en el formato battle royale, está disponible en prácticamente todas las plataformas y si sabíamos que su versión para iOS fue capaz de alcanzar los US$300 millones en ingresos en tiempo récord, ahora tenemos otra cifra impactante sobre el mismo.

Según The Next Web, Epic Games reveló en una entrevista concedida al sitio de noticias coreano, Inven, que Fortnite había alcanzado los 8.3 millones de jugadores simultáneos. Según la fuente, esta cifra suma más que el total del número de suscriptores de la exitosa plataforma de juegos en streaming, Steam.

Esta plataforma incluye diferentes títulos entre los que se encuentra el competidor directo de Fortnite, Playerunknown's Battlegrounds.

Según dijo Sung Chul Park, representante de Epic Games, a la fuente, el anterior pico de jugadores concurrentes más alto de Fortnite fue de 3.4 millones.

¿A qué se debe este incremento tan descomunal registrado meses después? Según The Next Web, probablemente debido a su reciente debut en el mercado coreano, pero por el momento no es una información confirmada.

Recordemos que también Fortnite, frente a su competencia, cuenta con la ventaja de estar disponible en casi todas las plataformas (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y móviles) otro dato que también podría haber influido en este impresionante registro de concurrentes.

Reproduciendo: Mira esto: Los mejores celulares para videojuegos del momento