Agrandar Imagen Epic Games

Fortnite en Android ya es oficial, pero necesitas un teléfono reciente de Samsung para disfrutarlo… al menos por ahora.

El jueves, durante su evento Unpacked 2018, Samsung dijo que el juego de Epic Games se podrá disfrutar en un celular Galaxy S7 o más reciente (incluyendo al flamante Galaxy Note 9) a partir del jueves, 9 de agosto y hasta el 12 del mismo mes.

Fortnite para Android se puede descargar desde el Game Launcher de Samsung, así que no lo busques en la Google Play Store, porque no aparecerá. Tal parece que Epic Games, creadora de Fortnite, prefirió comercializar el juego saltándose la Play Store y evitar darle una tajada de ingresos a Google.

Los usuarios de un Galaxy S7 —o más nuevo— no solo tendrán acceso exclusivo; los dueños del Note 9 o de la Galaxy Tab S4 también tendrán acceso a skins exclusivos para que los puedas usar dentro del juego y personalices a tu personaje.

Samsung también tiene más sorpresas para los fanáticos de la línea Note. A aquellos que reserven el celular el 10 de agosto, Samsung ofrecerá 15,000 V-Bucks (la moneda dentro de Fortnite) o unos audífonos inalámbricos AKG N60. Si algún usuario quiere ambas cosas, tendrá que desembolsar US$99 adicionales al celular.

Para no aguar la fiesta, Samsung y Epic Games no han dicho qué pasará luego de que finalice la corta exclusiva de Fortnite en los celulares de Samsung, pero es muy probable que después del 12 de agosto cualquier usuario pueda descargar el juego en su Android, aunque no sea de la marca surcoreana.

El lanzamiento de Fortnite para Android (por ahora exclusivo de celulares de Samsung) era inminente. Los usuarios de iOS habían sido los únicos que en dispositivos móviles podían jugar a Fortnite, y a pesar de la limitante Epic Games ha estado disfrutando de las mieles de Apple.

Ahora toca el turno de hacer lo mismo en Android, comenzando con Samsung.

