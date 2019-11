Conoce la SUV eléctrica Mach E, inspirada en el Mustang de Ford

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

Un nuevo pura sangre se une al establo. La SUV completamente eléctrica inspirada en el Mustang de Ford finalmente está aquí, y fue presentado el domingo 17 de noviembre por la tarde en Los Ángeles. Conoce al Mach E.

El objetivo de Ford con este vehículo utilitario de batería es ofrecer un producto que se ubique en el punto óptimo de las preferencias del mercado de vehículos eléctricos. Elegante, potente y con un interior espacioso, esta máquina aerodinámica también está repleta de tecnología, tiene una autonomía de recorrido impresionante y ofrece todo esto a un precio que no te obligará a robar un banco para pagarlo. Pero este no fue exactamente su plan en un inicio.

Hace algunos años, el proyecto comenzó como "un asunto de cumplimiento", explicó Jason Castriota, director de marca de vehículos eléctricos de batería en Ford, en un evento de introducción realizado en Michigan a principios de noviembre. "Pero sabíamos que no era [un vehículo] atractivo", agregó, en especial después de ver los problemas que enfrentaron otros fabricantes de automóviles.

Los automóviles eléctricos poco inspirados que ofrecen las empresas rivales han sido poco rentables y tienen un aspecto poco atractivo. El plan original de Ford de producir otro hatchback de batería para el mercado masivo y que quedaría en el olvido, fue rápidamente archivado, aunque tal vez no con suficiente rapidez.

Castriota dijo que Jim Farley, presidente de nuevos negocios, tecnología y estrategia de Ford, vio lo que estaban haciendo y optó por reiniciar todo el programa. Decidieron explotar el valor de los productos más emblemáticos de Ford. "Necesitamos un nuevo héroe", dijo Castriota. Y añadió que, para acabar con toda la confusión y desorden existente, este tenía "que ser un Mustang". Con más de 10 millones vendidos en los últimos 55 años, no hay un modelo de Ford más icónico, excepto tal vez la F-150, que pronto tendrá su propia versión eléctrica.

Todos a bordo

"El día que decidimos que estaría inspirado en el Mustang... todos se entusiasmaron", dijo Darren Palmer, director global de desarrollo de productos de Ford para vehículos eléctricos a batería, durante su presentación en el mismo evento que Castriota. Para lograr su cometido, los ingenieros tuvieron que crear una arquitectura de vehículos eléctricos totalmente nueva y dedicada.

El Mach E debía tener un diseño que hiciera justicia al legado del Mustang. Para lograrlo, se levantó la nariz y se empujaron los pilares A hacia atrás. Los diseñadores movieron las ruedas hacia los extremos de la carrocería, agregaron una sólida parte posterior y la equiparon con las icónicas luces traseras de tres cámaras, en un intento por crear un producto que fuera elegante y emocionante, además de eléctrico.

Pero para asegurar que lo sientas como una SUV del futuro, el auto también cuenta con abundante tecnología, no solo un estilo retro. Una de las primeras cosas que verás, o más bien que no verás, es que el Mach E carece de manijas tradicionales en las puertas. Para ingresar al vehículo se utilizan botones pulsadores eléctricos. Unos activadores especiales abren las puertas unas 4 pulgadas, lo que te permite sujetar una manija que está oculta en el borde. Todo esto supuestamente mejora el diseño aerodinámico y da al vehículo un aspecto futurista, pero nos parece demasiado costo y complicación para un beneficio potencialmente pequeño.

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

Otra característica innovadora es el maletero delantero del Mach E. El espacio está diseñado para que puedas guardar al menos una maleta con ruedas, pero un detalle inteligente es que no está alfombrado y cuenta con un tapón de drenaje en la parte inferior. Esto significa que, si lo deseas, puedes cargarlo con objetos sucios y luego simplemente limpiarlo con una manguera. Palmer agregó: "Estamos fabricando un compartimento de espuma que permitirá conservar hielo hasta por cuatro días".

Detalles técnicos

Esta máquina está construida con una nueva arquitectura para vehículos eléctricos a batería, parte de una inversión de US$11,500 millones que Ford está haciendo en vehículos eléctricos. Gracias a su centro de gravedad bajo y una distribución casi perfecta de peso (50/50), debería ser la SUV de mejor calidad de manejo en la historia de Ford.

Para dar a los clientes capacidad de elegir, se espera que Ford ofrezca el vehículo con tres niveles de equipamiento diferentes: Select, Premium y GT. La autonomía de recorrido debe variar entre 230 y 300 millas (370-480 km), dependiendo de la configuración.

En cuanto al sistema de propulsión, el modelo Mach E básico presenta un único motor eléctrico montado en la parte trasera que acciona solo las ruedas posteriores. También está disponible con tracción en las cuatro ruedas, para lo cual se agrega un pequeño motor al eje delantero. Las variantes GT cuentan con un gran motor eléctrico en cada eje para mayor propulsión.

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

Los modelos GT deberían ser tan rápidos como un Porsche 911 GTS y acelerar de 0 a 60 millas por hora (96 kilómetros por hora) en menos de 4 segundos, probablemente más cerca de 3.5 segundos. El modelo básico tampoco se queda atrás. Palmer dijo que tendrá una aceleración comparable a la de un Porsche Macan Turbo (alrededor de 4.3 segundos para acelerar de 0 a 60 mph).

Otra cosa que distingue al Mach E GT de otros modelos más básicos es su variedad de equipos. Contará un diseño de rejilla único, ruedas forjadas de 20 pulgadas, una moldura de umbral especial y un ajuste de suspensión diferente con amortiguadores MagnaRide, además de una serie de pequeños cambios en su interior.

Parte del placer de conducir un automóvil de alto rendimiento es el ruido que hace. Un escape de sonido ronco o un filtro de aire de elemento abierto pueden mejorar la experiencia. Sobre cómo se están asegurando de que el ruido del Mach E produzca un impulso emocional, Palmer dijo: "[No hay] sonidos falsos". Lo que están haciendo más bien es aumentar los ruidos que el sistema de propulsión del SUV ya produce, generando un sonido "complejo, multitímbrico", pero también auténtico. Lo último que querían hacer era generar sonidos falsos que imitaran el escape de un motor V8. Si estabas inquieto por este tema, debemos decirte que tu preocupación es, afortunadamente, infundada.

Una pantalla grande y mucho espacio

Algo que no pasará desapercibido en el interior del Mach E es su pantalla de infoentretenimiento. Este dispositivo vertical mide 15.5 pulgadas y cuenta con una perilla especial de control físico. Originalmente, Ford iba a incorporar una pantalla de poco más de 12 pulgadas, pero la compañía decidió que eso no era suficiente.

El panel táctil incorpora un nuevo sistema de información y entretenimiento cuyo nombre aún no se conoce. Cuando se preguntó por el nombre a los portavoces de la compañía, estos se negaron a revelarlo, por lo que no parece que se trate del Sync 4, el sistema multimedia de nueva generación que está preparando Ford. Diseñado para ser lo más intuitivo posible, este panel tiene un diseño general relativamente simple. En combinación con un teléfono inteligente, puede adaptarse a los conductores a medida que va aprendiendo sus hábitos y rutinas. Por ejemplo, si llamas a tu novio o novia todos los días después del trabajo, el sistema puede tener su tarjeta de contacto en cola y lista para tu llamada. Si siempre usas instrucciones de navegación paso a paso para ir a casa, eso también puede aparecer automáticamente en la pantalla. Las cuatro cosas más utilizadas se muestran en la parte inferior de la pantalla para que tengas acceso inmediato.

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

El tablero del Mach E presenta el mismo diseño de doble ceja que se ha utilizado desde siempre en los Mustang. No es tan pronunciado como en el modelo estándar, pero está equipado con una barra de sonido inspirada en los altavoces Bluetooth.

En lo que respecta a la parte posterior, el Mach E es sorprendentemente espacioso por dentro. Palmer mide 6 pies, 6 pulgadas (1.98 m) de alto y no tiene problemas para sentarse en el asiento trasero. Incluso quedan unos centímetros libres sobre su cabeza.

El espacio de carga también parece generoso. No se han difundido dimensiones oficiales, pero los portavoces de Ford dicen que el Mach E tiene casi tanto volumen interior como un Porsche Macan.

Precios y disponibilidad

No está claro cómo responderán los fanáticos de los Mustang frente a este vehículo eléctrico, pero es posible que una vez que vean el diseño, las características y el precio, no exploten de furia. Ford está siendo bastante reservado sobre los precios, pero el nuevo Mach E debería costar entre US$40,000 y US$50,000, cifras que no incluyen un crédito fiscal federal disponible de US$7,500. Ford dijo que espera que el descuento completo esté disponible durante aproximadamente un año después de que el Mach E salga a la venta; luego bajará gradualmente hasta llegar a cero.

Este vehículo debería ofrecer más autonomía y un precio significativamente menor que otros vehículos eléctricos como el Jaguar I-Pace o el E-Tron de Audi, aunque el Modelo 3 y el Modelo Y de Tesla son competidores mucho más cercanos.

Ya puedes reservar uno de estos Mustang totalmente eléctricos, basta con pagar un depósito reembolsable de US$500. El auto se lanzará en algún momento del próximo año, y la versión GT recién en 2021. Se trata de un plazo ridículamente largo, y muchas cosas pueden cambiar para entonces, pero parece que el arduo trabajo de Ford dará sus frutos.

Palmer y otros miembros del equipo del Mach E están notoriamente emocionados. "Este es el futuro de esta empresa", dijo. "Estamos totalmente comprometidos con los automóviles eléctricos" y el Mach E es solo el primero.