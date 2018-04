Ford se está tomando en serio el recorte de la producción en los Estados Unidos en los próximos años, y esas son malas noticias para cualquier cosa que no sea un camión o SUV. De hecho, parece que el Mustang y el próximo Focus Active son los únicos autos que sobrevivirán a esta decisión. No habrá Fiesta. No habrá Fusion. Ni habrá Focus (regular).

Esta noticia forma parte del plan de "adecuación" de Ford, delineado por el presidente ejecutivo Jim Hackett el año pasado, en el que dijo que Blue Oval recortaría sus costos de operación en US$14,000 millones para el 2022. Esto supondrá el abandono de todos los modelos menos de dos autos, lo que generará otros US$11,500 mil millones de ahorro según el director financiero de Ford, Bob Shanks.

A pesar de que los ingresos de la compañía aumentaron en comparación con el año pasado, Ford quiere ampliar sus márgenes en productos que se venden bien, como camiones, SUV y crossovers, y descartar todo lo que considere "de bajo rendimiento".

"Todo está sobre la mesa", dijo Shanks en un comunicado a The Detroit News. "Podemos salir de [algunos] mercados y productos. Haremos eso. Ese trabajo realmente ha ganado fuerza. Hemos analizado cada una de las partes del negocio. Es una tarea muy compleja. Estamos decididos a cambiar este negocio en todo momento. Toda la compañía. Hay más trabajo en marcha".

Ford ha declarado que casi nueve de cada 10 vehículos que venderá en 2020 serán un camión o un SUV, así que mantén tu Focus, Fusion y Fiesta mientras puedas, siempre que seas fiel a Ford, porque no estarán por aquí por mucho tiempo.