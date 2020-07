Ford Bronco Sport 2021 vs. Jeep Compass: Comparamos las SUV pequeñas

Agrandar Imagen Ford

Aunque nosotros, los fanáticos de la tierra, estamos todos en Twitter hablando de la nueva Ford Bronco, no debes pasar por alto al pequeño de la familia, la Bronco Sport. Este crossover más pequeño no sirve solo para ir al trabajo o llevar a los niños; al parecer, tiene algunas serias cualidades todoterreno propias. Claro, la Bronco Sport no es la opción para los caminos más rocosos y complicados, pero debería ser perfecta para aventuras en el campo un poco más discretas, como cuando vas a andar en bici de montaña o si quieres ir a un campamento lejano.

Dicho esto, echemos un vistazo a cómo la Bronco Sport —con la versión Badlands, con las llantas más grandes disponibles— se compara con su competidor más cercano, el Jeep Compass Trailhawk. Es necesario aclarar que no hemos conducido la Bronco Sport, por lo que mantenemos esta comparativa en el papel, por ahora.

Dimensiones

La Bronco Sport y el Compass tienen dimensiones bastante similares en cuando a tamaño, aunque el Jeep es un poco más corto en la distancia entre ejes y un poco más largo en general. El Compass también es más estrecho, lo que debería ayudarlo a evitar el trabajo de pintura por rayones cuando andas en todoterreno.

Dimensiones

Ford Bronco Sport Jeep Compass Largo 172.7 pulgadas 173 pulgadas Ancho 82.2 pulgadas 80 pulgadas Altura 71.4 pulgadas 64.6 pulgadas Distancia entre ejes

105.7 pulgadas 103.8 pulgadas Distancia entre ruedas del mismo eje (delantero/trasero) 63.4 / 62.8 pulgadas 60.7 / 60.3 pulgadas Espacio de carga (asientos sin abatir/abatidos) 29.4 / 60.6 pies cúbicos 27.7 / 59.8 pies cúbicos Capacidad de remolque 2,200 libras 2,000 libras Capacidad de peso de carga 1,000 libras 860 libras

Tren motriz



Cuando se trata de potencia, la Bronco Sport sale de fábrica con un motor EcoBoost de tres cilindros de 1.5 litros, pero toma en cuenta que la versión que estamos comparando, la Badlands, solo está disponible con el motor EcoBoost I4 de 2.0 litros más grande. De todos modos, ambos motores superan la potencia que genera el motor de 2.4 litros de aspiración natural del Compass. La Bronco Sport tiene una transmisión automática de ocho velocidades y aunque está disponible una transmisión manual de seis velocidades en otras versiones del Compass, la versión Trailhawk tiene una automática de nueve velocidades.

Tren motriz

Ford Bronco Sport Jeep Compass Motor 2.0 litros turbo I4 2.4 litros I4 Potencia 245 caballos de fuerza 180 caballos de fuerza Torsión 275 libras-pies 175 libras-pies Transmisión Automática de 8 velocidades Automática de 9 velocidades

Geometría para todoterreno



Cuando se trata de salirse del asfalto, la geometría de un vehículo, la relación de engranaje y el bloqueo de diferenciales juegan un papel importante. Primero, los ángulos de aproximación, de salida y de ruptura son fundamentales. Después de todo, no puedes superar un obstáculo si no tienes manera de superarlo. Las llantas también juegan un papel importante aquí, las del Jeep Compass son más grandes, miden 28 pulgadas, mientras que puedes comprar la Bronco Sport con neumáticos de 29 pulgadas. Sin embargo, esas llantas más grandes no parecen ayudar mucho a la Bronco cuando se trata de números generales. Le gana al Compass en ángulos de aproximación y de salida, pero no por mucho. La distancia entre ejes más corta del Compass implica que tienes un ángulo de avance mucho mejor que la Bronco Sport.

Quienes van todoterreno suelen hablar sobre la relación de engranaje. Sé que esto no es una clase de matemáticas, así que digamos que hay muchas variables aquí y lo que sale es una representación de cuánto se multiplica la torsión antes de llegar al suelo. Un vehículo con mucha torsión y una elevada relación de engranaje debería poder arrastrarse sobre los obstáculos de manera lenta y controlada.

Si bien la Bronco Sport Badlands tiene una relación de engranaje más baja, también comienza con más torsión: 275 libras/pies del motor de 2.0 litros, en comparación con la torsión de 175 libras/pies del Compass. Una vez hechas las matemáticas, la Bronco debería superar al Compass fácilmente.

En cuanto al bloqueo de diferenciales, ninguno de los vehículos tiene uno en un sentido de ingeniería tradicional. El Compass tiene una función de bloqueo de tracción total que arrojará más torsión a la parte trasera y cambiará los parámetros de control de tracción, pero no puede distribuir la potencia por igual a las ruedas traseras. La Bronco Sport tiene un doble embrague a l aparte trasera que puede funcionar como un bloqueador tradicional, pero también arroja todo la torsión a una rueda de ser necesario.

Especificaciones todoterreno

Ford Bronco Sport Jeep Compass Distancia al piso 8.8 pulgadas 8.5 pulgadas Ángulo de aproximación 30.4 grados 30.3 grados Ángulo de salida

33.1 grados 33.6 grados Ángulo de ruptura

20.4 grados 24.4 grados Profundidad de inmersión 23.6 pulgadas 19.0 pulgadas Máxima relación de engranaje 18:1 21:0 Bloqueo de diferenciales

Atrás No tiene

Con base en estas especificaciones, la Bronco Sport parecería ser una digna adversaria del venerable Jeep. De hecho, incluso si te acercaste a la Cherokee Trailhawk más grande, la Bronco Sport hace una demostración respetable en cuanto a potencia en comparación con el turbo I4 de 2.0 litros del Jeep y el V6 de 3.2 litros opcional. ¿Mi consejo? No descartes la Bronco Sport como otra opción bonita de SUV porque parece tener mucha capacidad.

