Ford Bronco: Cómo ver la presentación en las distintas plataformas

La Ford Bronco de 2021 va camino de la pantalla chica y esta SUV todoterreno debutará en horario estelar. Ford anunció que planea presentar la nueva Bronco a través de diversos medios de Disney con varios cortometrajes en ABC, ESPN, National Geographic y, al día siguiente, Hulu.

Ford subirá contenidos a sus canales de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook.

Cada canal recibirá un cortometraje de 3 minutos diferente con la "familia Bronco 4x4". El fabricante dijo que tuvo que desechar los planes para presentar la Bronco en el Auto Show Internacional 2020 en Detroit, ya que debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus se canceló el evento. Por ello, recurrió a Jimmy Chin, director ganador del Oscar a mejor película documental en 2019 por Free Solo (2018) y a Disney para crear las historias para la presentación del vehículo.

ABC, ESPN y National Geographic mostrarán cada uno una película diferente y la presentación completa debe durar unos nueve minutos. ABC revelará la SUV con el cantante de música country Kip Moore durante la experiencia del concierto CMA Best of the Fest. Por su parte, ESPN revelará un "modelo Bronco diferente" durante su noticiero deportivo SportsCenter. Y finalmente, National Geographic presentará al mismo Jimmy Chin con "otro Bronco" durante el programa National Parks: Yosemite.

La posibilidad de reservar con antelación una SUV Bronco se abrirá el mismo día después de que que se presente cada cortometraje, durante el primer espacio comercial del programa de las 8 p.m. hora del Este de Estados Unidos. Puedes asegurar una de estas SUV con solo US$100.

Así quedan los horarios y canales de los contenidos especiales:

Presentación de 8 minutos en YouTube a las 8 p.m. del Este / 5 p.m. del Pacífico.

Durante el programa CMT Best of Fest a las 8:09 p.m. EST en ABC, duración de tres minutos.

En el canal de cable deportivo ESPN a las 8:09 p.m. EST, una presentación de 3 minutos de las habilidades todoterreno de los vehículos.

Y a las 8:13 p.m. EST en NatGeo, para más contenido especial (3 minutos).

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 13 de julio a las 11:52 a.m. hora del Pacífico con los canales de Ford en las redes sociales y los horarios de las presentaciones de los contenidos especiales.