Ford Bronco 2021: 5 características que la dan ventaja sobre la Jeep Wrangler

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

Con el lanzamiento de la nueva Bronco, Ford ha puesto la mira directamente en la Jeep Wrangler. Sí, las dos SUV se pueden comparar en términos de especificaciones de todo terreno, pero hay unas pequeñas características que hacen al Bronco un poco más atractiva.

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

Posición del espejo lateral

En la Wrangler, los espejos están montados en las puertas, lo que está bien hasta que quieras quitar las puertas —algo que yo sugeriría en un Jeep. La gente de Ford encontró la manera de montar los espejos entre el capó y el parabrisas de la Bronco, por lo que permanecen en el auto si decides quitar las puertas. Parece simple, pero después de conversar con el diseñador de Ford Paul Wraith, hay miles de formas en que este cambio de posición aparentemente fácil podría salir mal, desde las líneas de visión hasta la seguridad general. Es genial que Ford se haya tomado el tiempo para resolver este problema.

Agrandar Imagen Ford

Tecnología del Trail Toolbox

Estoy 100 por ciento a favor de de la Asistencia Trail Turn de Bronco, la cual bloquea la rueda trasera interior durante las curvas cerradas. No puedo decirte cuántas veces he tenido que hacer un giro incompleto de tres puntos en una Wrangler cuando voy por un estrecho sendero de montaña. La función de pivote debería hacer que esos momentos incómodos sean cosa del pasado.

La Asistencia Trail Turn es parte de lo que Ford llama el Trail Toolbox. Esto también incluye el Trail Control, que actúa como un control de crucero todo terreno, fuera del camino de carretera. Francamente, esto no me entusiasma demasiado, ya que en lo personal disfruto el desafío de ir modulando el acelerador sobre terreno accidentado, pero estoy ansioso por probar el Trail One Pedal Drive, que aplica el freno apenas dejas de apretar el acelerador. Claro, los conductores expertos en todo terreno podrán preferir el frenado con el pie izquierdo, pero el sistema de un solo pedal será ideal para los novatos.

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

Barra estabilizadora delantera

La barra estabilizadora delantera la tienen ambos SUV. Esta pequeña pieza de magia de ingeniería es útil cuando se conduce sobre pavimento para mantener el control en general. Sin embargo, puede dificultar el amortiguación de la rueda cuando las cosas se ponen más difíciles. Normalmente, como en una Wrangler, debes desconectar la barra estabilizadora delantera antes de que entres a terreno más escabroso. La Bronco, por otro lado, te permite hacerlo sobre la marcha gracias a su configuración hidráulica. Si descubres que tienes una rueda delantera despegada del piso, simplemente desconecta esa barra estabilizadora y observa cómo cae la rueda para encontrar la roca.

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

Llantas de 35 pulgadas



Las llantas son los únicos objetos que realmente conectan tu vehículo con el suelo, y cuando vas en todoterreno, mientras más grande la llanta, suele ser mejor. Es genial que Ford ofrezca llantas de 35 pulgadas directamente de fábrica en cualquiera de las versiones de la Bronco. El Jeep, por supuesto, tiene el espacio necesario para llantas de 35 pulgadas para que los usuarios puedan comprar unas por su cuenta, pero eso es mucho dinero extra, y luego qué haces con las llantas de 33 pulgadas.

Lo que falta ver, sin embargo, es qué tan bien se desempeñan esas llantas elegidas para la Bronco. La compañía dice que la SUV saldrá de fábrica con neumáticos Goodyear Territory, recientemente desarrollados. Algunos pueden considerar que es un riesgo ir con llantas no probadas, cuando las llantas para terreno de barro BF Goodrich KO2 o las Falken Wildpeak, que vienen en la Wrangler, son excelentes opciones.

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

Las pequeñas cosas

Finalmente, la Bronco me ha impresionado con una serie de toques de diseño bien pensados y funcionales. Hay un pequeño bastidor en el tablero para que pongas tu teléfono, tu cámara GoPro, la radio y una gran cantidad de otros pequeños dispositivos electrónicos. Incluso hay una toma de corriente de 12 voltios para tener corriente de manera sencilla. La SUV tiene disponibles asientos de vinilo que se pueden desmontar después de un día de lodo y tienen ganchos Molle en los respaldos para organizar equipo más pequeño. Además, las puertas se pueden quitar en el camino y almacenar en la parte posterior, por lo que si el clima cambia sobre la marcha, puedes sellar tu cabina de nuevo con bastante facilidad.

En defensa del Jeep, la empresa supuestamente planea unas actualizaciones para el modelo 2021 de la Wrangler, que incluyen el modo Off-Road Plus y una cámara viendo hacia delante, como la que tiene la actual Gladiator, así como algunas opciones de caja de transferencia mejoradas. Además, Jeep mostró recientemente el concepto Wrangler Rubicon 392 con un Hemi V8 de 6.4 litros que genera 450 caballos de fuerza, combinado con un elevado de 2 pulgadas, llantas de 37 pulgadas y un escape seleccionable. Sí, se trata solo de un concepto por ahora, pero Jeep sabe que sus entusiastas han estado pidiendo una Wrangler con motor V8. "El nuevo Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept es una indicación de que pronto podrán obtener su deseo", dijo la compañía en un comunicado.

Aún no hemos conducido la Bronco, por lo que nos reservaremos el juicio final hasta entonces. Sin embargo, a primera vista, parece que podría ser el nuevo campeón.