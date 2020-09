La Ford Bronco 2021 First Edition presume un exclusivo tono azul

Ford

La Ford Bronco 2021 First Edition está agotada, pero si eres uno de los afortunados que consiguió apartar una de las 7,000 SUV, Ford dio a conocer una nueva opción especial solo para ti. El miércoles, Ford dejó caer discretamente un tuit donde muestra la Bronco First Edition en color Lightning Blue, un azul peculiar y atractivo.

Este nuevo color solo estará disponible para la First Edition y se suma a la lista de unos cuantos colores entre los que podrán elegir quienes hayan conseguido apartar una camioneta. Hay otros cuatro colores disponibles para la First Edition: Area 51 (gris azulado), Rapid Red Metallic (rojo metálico), Cactus Gray (gris verdoso) y Cyber Orange Metallic (naranja claro). Si bien el color será exclusivo para la Bronco First Edition, hay otros vehículos que lo podrían portar. Si vas a un concesionario Ford hoy podrás llevarte a casa una camioneta Ranger en ese mismo tono de azul.

La First Edition no solo saldrá antes de la línea de producción (como su nombre lo indica), sino que es una especie de Grandes Éxitos de todas las demás versiones de la Bronco. Ford combina la versión con el motor V6 de 2.7 litros con turbo doble, con los componentes exteriores más robustos de la versión Wildtrak y suma las opciones más lujosas de las otras versiones en esta.

Quizá este exclusivo color azul ayude a calmar la molestia que le provocó Ford a las primeras personas que apartaron su Bronco cuando decidió aumentar la producción de la First Edition. Originalmente, Ford planeaba fabricar solo 3,500 vehículos de esta primera versión. No está claro si Ford sobrevendió la First Edition o qué, pero días después de que se agotaron las 3,500 unidades, Ford anunció que había duplicado la producción. En cualquier caso, 7,000 sigue siendo una pequeña —y exclusiva— producción.

Ford Bronco: Cómo se compara el modelo de 2021 con el original [fotos] Ver fotos +42 Más