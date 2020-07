La Ford Bronco 2021 ya suma 150,000 reservaciones en dos semanas

Agrandar Imagen Nick Miotke/Roadshow

Solo han pasado dos semanas desde que se presentó la Ford Bronco 2021 y además de la inmediata reacción positiva ante la SUV, ahora además se suman las cifras de posibles ventas.

Previo al reporte financiero del segundo trimestre, el jefe financiero de Ford, Tim Stone, dijo que la compañía ha recibido ya 150,000 reservaciones para comprar la nueva Bronco. Tomando en cuenta que el vehículo se presentó el 13 de julio, es una cifra bastante seria considerando que cada reservación se hizo mediante un depósito de US$100 por una SUV que no se ha probado.

Este impresionante número se suma a la noticia de que Ford también terminó con una lista de espera de 18 meses para la nueva Bronco. Aunque el vehículo sigue en producción y las primeras entregas comenzarán en la primavera del año entrante, una fuente le dijo a Car and Driver esta semana que algunos clientes no recibirán sus camionetas sino hasta 2022, básicamente, por la elevada demanda. Un vocero de Ford, aunque no habló específicamente sobre la lista de espera, sí dijo que los titulares de las reservaciones recibirán una fecha aproximada de entrega a principios del año próximo.

La Bronco 2021 llegará en versiones de dos y cuatro puertas cuyos precios comienzan en US$29,995, después de un cargo por envío. Eso es para la Bronco de dos puertas. La Bronco más grande de cuatro puertas comienza en US$34,695. Si aún deseas tener la oportunidad de recibir una de las primeras SUV, las reservaciones siguen abiertas y, según los informes, los titulares tendrían que convertir la reservación en un pedido formal a finales de este año.

Ford Bronco: Cómo se compara el modelo de 2021 con el original [fotos] Ver fotos +42 Más