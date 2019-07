La serie de Apple sobre viajes espaciales rinde tributo al Apollo 11

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Una de las series originales de la futura plataforma de streaming Apple TV+ (Apple TV Plus) es la serie For All Mankind, que presenta una historia alternativa de la carrera espacial, en la que la Unión Soviética fue el primer país en poner a un hombre en la Luna y las misiones tripuladas de la NASA eran consideradas prioritarias para el gobierno de Estados Unidos.

Precisamente, como homenaje al 50 aniversario de la misión Apollo 11 y la llegada del hombre a la Luna, Apple divulgó el martes un nuevo video detrás de cámaras de For All Mankind, con entrevistas al creador de la serie, Ronald D. Moore, así como a distintos guionistas y productores, quienes reivindican el legado del Apollo 11 como una fuente de inspiración para el show.

El show de diez episodios de una hora de duración fue ideado por Ronald D. Moore, creador también de la serie de ciencia ficción Battlestar Galactica (2004-2009). Y los guiones fueron escritos por Moore junto con Matt Wolpert, Nichole Beattie y Ben Nedivi.

For All Mankind tiene como protagonista a Joel Kinnaman (Altered Carbon), quien es acompañado por Sonya Walger, Michael Dorman, Sarah Jones, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten y Jodi Balfour, entre otros.

En la serie, Kinnaman interpreta a Edward Baldwin, uno de los astronautas más respetados de la NASA.

La primera temporada de For All Mankind se estrenará en Apple TV Plus en otoño de 2019, aunque todavía no hay una fecha definitiva.