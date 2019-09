For All Mankind, la serie de Apple TV Plus, revela nuevo tráiler

En la serie For All Mankind los soviéticos llegaron primero a la Luna pero la NASA decide que llevará la primera mujer astronauta al satélite de la Tierra. Esa es la premisa que domina el nuevo tráiler de la serie original que se estrenará en el futuro servicio Apple TV Plus el 1 de noviembre.

El avance usa la canción Dream On de la banda Aerosmith para unir las diferentes escenas de la serie creada por Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), Matt Wolpert y Ben Nedivi.

La sinopsis oficial del show es la siguiente: "Contada a través de la vida de los astronautas, ingenieros y sus familias de la NASA, For All Mankind presenta un mundo aspiracional donde la NASA y el programa espacial siguieron siendo una prioridad y un punto focal de nuestras esperanzas y sueños".

La serie For All Mankind cuenta en su elenco con Joel Kinnaman (Altered Carbon), Michael Dorman, Sarah Jones, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten y Jodi Balfour.

For All Mankind se estrena el 1 de noviembre en Apple TV Plus.