For All Mankind de Apple: Una carrera espacial alternativa sin mucha potencia

La premisa de For All Mankind, una de las apuestas más fuertes del servicio de streaming de Apple en su lanzamiento, es muy simple: ¿Qué hubiera pasado si los soviéticos hubieran llegado a la Luna antes que los estadounidenses?

Producida por Sony Pictures para el servicio Apple TV Plus, For All Mankind está protagonizada por Joel Kinnaman (Robocop, The Killing), Michael Dorman (Wonderland, Patriot) y Sarah Jones (Songs of Anarchy, Alcatraz), con Shantel Vansanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall, Arturo Del Puerto, Olivia Trujillo y Sonya Walger.

No es la primera vez que se hace una serie o película con versiones alternativas de la historia. Uno de los primeros shows de Amazon Prime fue The Man in the High Castle (2015), que plantea un mundo alternativo en el que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. El director Quentin Tarantino tiene dos películas en esta vena: Inglourious Basterds (2009), que trata de un atentado exitoso contra Adolf Hitler, y Once Upon a Time... in Hollywood (2019), que muestra una versión alternativa del asesinato de la actriz Sharon Tate a manos de la secta liderada por Charles Manson.

Pero, a diferencia de esos ejemplos, los cambios históricos en For All Mankind (por lo menos en los tres primeros episodios que vi para esta reseña) son, aunque un tanto radicales, faltos de drama, intensidad e, incluso, originalidad porque la Historia real —con mayúscula— de la carrera espacial es igual o más interesante.

El libro "One Giant Leap", de Charles Fishman, por nombrar uno que ya leí, está lleno de detalles inverosímiles de todo lo que implicó alcanzar una meta titánica que costó miles de millones de dólares e involucró a cientos de miles de personas, todo en unos pocos años.

For All Mankind comienza cuando ya se hizo esa inversión y cuando la misión Apollo 11 está a punto de despegar. Hemos visto en muchas películas y documentales muchas imágenes del drama que fue para Estados Unidos la carrera espacial a la Luna. Aquí comenzamos cuando ya está todo hecho pero, a diferencia de la realidad histórica, en este caso, Estados Unidos fracasa, lo que supuestamente hunde al país en una depresión colectiva.

La serie sí muestra algunos de los detalles de lo que se requiere para llevar personas —no siempre hombres, ajém, ajém— al espacio. De hecho, los panoramas de la Luna, la sensación de claustrofobia dentro de los módulos, la precisión en la decoración y vestidos de la época, la textura de los materiales, los carros deportivos de los años 60 y la precisión de los escenarios y locaciones están muy bien logrados y le dan mucha veracidad al proyecto.

Pero como la serie vive dentro de una realidad alternativa, es difícil saber qué se apega a los hechos (en cuanto a la planificación, desarrollo y ejecución de estas misiones) y qué no. Películas como Apollo 13 hicieron un excelente trabajo al mostrarnos el sudor, los planes, los entrenamientos y las emociones vinculadas al proceso de mandar gente al espacio. La pregunta es por qué hacerlo con una historia falsa en vez de contar la historia de, digamos, los últimos hombres en pisar la Luna con la misión Apollo 17, que debe ser igual o más emocionante que lo que vemos en un mundo de mentiras de For All Mankind.

Incluso, películas como The Martian, que le dan a la ficción una sensación de realismo —que la hace muy creíble—, funcionan mucho mejor que For All Mankind porque ahí siempre sabemos que estamos viendo algo que se inventó el autor —pura ficción, pues. La serie de Apple no acaba de despegar porque ninguna de las realidades alternativas que presenta me pareció lo suficientemente radical, inquietante, interesante o descabellada como para atrapar mi atención.

Otros dos problemas que tuve con la serie fue que las actuaciones son un tanto planas —no hay mucho rango emocional y ninguno de los actores se destaca especialmente— y el ritmo es innecesariamente lento. Los episodios duran casi 60 minutos, pero pudieron fácilmente haber sido 45 minutos con una edición más apretada, concentrada en la acción, que está bien ejecutada cuando existe, sobre todo en las secuencias de alunizajes o aproximaciones a la Luna.

La pregunta importante es: ¿Esta serie es motivo suficiente como para suscribirse a Apple TV Plus? La respuesta simple es no. Pero si tienes acceso al servicio gratis (Apple ofrece un año de suscripción con la compra de cualquier dispositivo) y te encantan las series del espacio como a mí, podría ser una buena opción para ti. Sin embargo, con el vendaval de estrenos en el horizonte que incluyen novedades de Disney Plus como The Mandalorian, creo que es mejor que reserves ese precioso bien que es tu tiempo para ver otras cosas.

El servicio Apple TV Plus estará disponible a partir del 1 de noviembre y costará US$5 al mes. Apple lanzará los primeros tres episodios ese día y estrenará los siguientes semanalmente cada viernes.