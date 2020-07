Foodie Love: Una serie sobre gastronomía, viajes y amor para tiempos de pandemia

HBO

En Foodie Love, que se estrena en HBO en Estados Unidos este 13 de julio, la cineasta catalana Isabel Coixet incursiona en el formato televisivo con una serie de ocho episodios de media hora cada uno. En la serie sus protagonistas Laia Costa (Ella) y Guillermo Pfening (Él) pasan por diferentes etapas de una relación desde una primera cita en una cafetería barcelonesa con cafés con un punto cítrico, a una comida amistosa a base de ramen en un mercado de la ciudad o una cita a distancia en la que Ella le descubre a Él el mejor helado de Roma. Por no hablar de una cena con menú degustación y dos estrellas Michelin en el barcelonés Cocina Hermanos Torres o el hallazgo nunca fútil del croissant perfecto después de pasar la noche juntos.

"Empecé a desarrollar las cosas alrededor de un tipo de comida", me explicó por entrevista en videoconferencia Coixet sobre el planteamiento de los episodios cerrados de Foodie Love. "Cada uno de los lugares en los que se encuentran, según qué tipo de comida, también los empuja hacia un nuevo paso en esta relación".

La receta romántica

Y es que por un lado Foodie Love es una serie romántica, de silencios y de miradas lánguidas, narrada en igual medida desde el punto de vista de Ella y de Él. La serie nos permite a menudo escuchar las conversaciones internas y los dilemas de sus protagonistas, cuando en realidad están diciendo en palabras o expresándole al otro algo diferente o menos sentido que lo que piensan. Si un talento tiene Coixet, es que las conversaciones de Ella y Él te parecerán casi improvisadas, realistas y sacadas de la charla que podría estar teniendo la pareja de al lado o tú mismo.

Para conseguir ese estilo tan natural Coixet, que ha escrito y dirigido la serie entera, confiesa escuchar conversaciones ajenas. "Me paso la vida espiando a las parejas, a las familias. Vas a cualquier bar, en cualquier lugar. Puede ser en París, en Polonia, en Nueva York o en Los Ángeles y hay una mujer con flequillo y gafas escuchando. Soy yo", me contó entre risas la cineasta. "Pero es verdad que todos los diálogos están basados en cosas reales: cosas que he escuchado, cosas que he vivido, cosas que he dicho, cosas que me he callado".

En cada uno de los episodios de la serie vamos descubriendo nuevos detalles sobre su pareja de treintañeros protagonistas. Ella es una catalana que vivió en Japón, estuvo a punto de casarse y cree que somos aquello que leemos. Él es un argentino de Córdoba que tiene un imán para las perturbadas y un armario que ni Marie Kondo podría haber ordenado así de bien.

El ingrediente culinario

Además de una historia de amor, Foodie Love es también una oda a la comida, a la ciudad de Barcelona, al poliglotismo y la multiculturalidad. Se trata de un título que te va a permitir salir de casa, comer y callejear con sus protagonistas en un momento en el que viajar no se plantea como la actividad más segura o siquiera posible. Foodie Love es de esas series que se devoran con Google Maps abierto y marcando todos los sitios por los que pasan sus personajes. Y es que Coixet quiso asegurarse de que la mayoría de bares, restaurantes y localizaciones de la película fueran reales. La serie filmó principalmente en Barcelona pero también hace escapadas a Roma, Tokio y el pueblito francés de Montolieu.

"Luché mucho para que todos los lugares fueran reales. El Paradiso no nos hemos inventado que se abra por la nevera, es así. Me empeñé en que todas las comidas que vemos, los cócteles, todo fuera real. Que no fuera esa cosa que ves en las series donde la gente come y yo como gourmet y foodie lo veo y digo: '¡Pero si no están comiendo!".

Y lo cierto es que al ver Foodie Love me sorprendió el apetito con el que Costa y Pfening engullen la mayoría de alimentos que les ponen delante y no puedo imaginarme cómo debió ser lo de filmar múltiples tomas de una comida. "He tenido mucha suerte porque además de ser grandes actores, son grandes foodies y tienen un apetito insaciable. Han comido muchísimo en la serie. De hecho, se quejaban de que habían engordado", me explicó Coixet.

Foodie Love se estrenó en HBO en España el pasado 4 de diciembre, en un momento muy diferente al que estamos viviendo ahora mismo. Pero su estreno en Estados Unidos casi parece más oportuno que nunca. "No era mi intención hacer un buen vehículo para estos tiempos pandémicos, pero desde luego lo es", dijo Coixet sobre la calidad de evasión con la que se puede ver la serie ahora mismo.

El punto personal

Tengo que advertirte de que Foodie Love es como cine de autor en formato televisivo, serie de autora. No esperes encontrar en ella una nueva adicción peninsular comercial a lo La casa de papel o Élite. Foodie Love es una muestra de la sofisticación del espectador televisivo y de cómo el panorama de televisiones por cable y streaming ha ensanchado las fronteras del formato y permitido la realización de proyectos muy personales.

"La serie refleja lo que es mi vida", me dijo Coixet. "Soy una persona que ha viajado toda la vida. He estado en todas partes, hasta en sitios que hubiera preferido no estar [risas]".

La directora también me habló de su comfort food cinematográfico. Aquellas películas que se pone cuando necesita sentirse bien: la película de Martin Scorsese The Age of Innocence (1993) y la italiana Pranzo di ferragosto (2008). Coixet le puso la película italiana a sus protagonistas en Foodie Love con la intención de que entendieran aquello que quería capturar con la serie: "Esta sensación de estar bien en un lugar, tomar un vino blanco con unas aceitunas, en un bar, de callejear, de entrar en otro sitio y que alguien te haga unos macarrones estupendos. Esto es lo que yo quiero hacer con Foodie Love".

Los 8 episodios de Foodie Love estarán disponibles en HBO GO, HBO Max y HBO max a partir del lunes 13 de julio.