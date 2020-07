Personaje de Florence Pugh en Black Widow seguirá en el Universo Marvel

Marvel Studios

Todos vimos el sacrificio final de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en Avengers: Endgame (2019). ¿Pero eso significa que el personaje de Viuda Negra desaparece del Universo Cinematográfico Marvel?

Una entrevista concedida a la revista inglesa Empire por Cate Shortland, directora de Black Widow, a estrenarse el 6 de noviembre de 2020 en cines, que Johansson le "pasará el testigo" a la actriz Florence Pugh en Black Widow para que asuma la identidad de Viuda Negra en el futuro del Universo Cinematográfico Marvel.

El tráiler final de Black Widow lo sugiere, pues es narrado por la voz en off de Yelena Belova, personaje interpretado por Pugh en el filme. Belova y Romanoff fueron sometidas al mismo entrenamiento -- el llamado Red Room -- para convertirlas en espías y asesinas; Romanoff dejó eventualmente este programa y trabajó para la organización S.H.I.E.L.D. con Nick Fury hasta unirse a los Avengers.

Shortland reveló en la entrevista que la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel "impulsará otra historia femenina" cuando Natasha Romanoff (Johansson) le "pase el testigo" a Yelena Belova (Pugh).

"[Kevin Feige, presidente de Marvel Studios] se dio cuenta que la audiencia esperaría una historia de origen, así que fuimos en la dirección opuesta. Y no sabíamos cuán formidable sería Florence Pugh. Sabía que lo haría bien, pero no sabía que serán tan bien. Scarlett es tan amable, tipo 'Oh, le estoy pasando el testigo'. Así que [la película] impulsará otra historia femenina", contó Shortland a la revista Empire.

Belova fue la primera estudiante que superó las marcas de Romanoff en el programa secreto soviético para crear agentes llamadas "viudas negras", así que ella misma se considera la heredera natural al título de Viuda Negra. Y así como Steve Rogers (Chris Evans) entregó su escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie) para que se convirtiera en el nuevo Capitán América, tiene sentido que Marvel desee que la identidad de Black Widow sea ahora asumida por Yelena Belova.

La historia de Black Widow se desarrolla en Hungría, entre los acontecimientos vistos entre Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018).

La declaración de Shortland refuerza la estrategia que parece haber asumido Marvel Studios para la Fase 4 de películas: presentar a nuevos personajes que asuman las identidades de los héroes originales. Steve Rogers lo hizo con Sam Wilson; Hawkeye lo hará con Kate Bishop en la serie Hawkeye en Disney Plus; Bruce Banner puede que lo haga con su prima en la serie She-Hulk; y ahora Natasha Romanoff con Yelena Belova en Black Widow.

Black Widow se estrena el 6 de noviembre de 2020 en cines.