Flickr impone límite de 1,000 fotos y elimina 1TB para cuentas gratis

SmugMug, la nueva matriz de Flickr, quiere promover el sitio como una comunidad para los entusiastas de la fotografía. Por eso, limitará a 1,000 las fotos de los miembros que no pagan por el servicio y eliminará su política de 1TB de almacenamiento para impulsar a los usuarios a que paguen por una suscripción.

La movida, que ha sido acompañada por un descuento del 30 por ciento en el precio de US$50 a la membresía Pro de Flickr, es el primer gran cambio en el negocio de Flickr desde su adquisición por SmugMug, unidad de Verizon, este año. El descuento vence el 30 de noviembre.

La meta, según dijo recientemente en un blog Andrew Stadlen, el vicepresidente de producto de Flickr, es alinear los intereses de los miembros con los de Flickr, y no con los de los anunciantes.

Si eres un miembro que no paga por usar la plataforma, Flickr funcionará igual hasta el 8 de enero. En ese momento, ya no podrás subir fotos o videos nuevos si has llegado o rebasado tu límite de 1,000 fotos. Tendrás hasta el 5 de febrero para actualizarte o pagar por la membresía Pro, o para descargar tus fotos de Flickr. Después de esa fecha, Flickr comenzará a borrar tus fotos y videos más viejos hasta que tengas 1,000 piezas de contenido, máximo.

Según Stadlen, pocas personas serán afectadas por este cambio. Sin embargo, la acción podría desanimar a algunos usuarios y podría hacer más difícil para Flickr mantener su base de 100 millones de miembros.

Por otro lado, los miembros Pro podrán subir una cantidad ilimitada de fotos y videos, y ni ellos ni las personas que ven sus imágenes verán publicidad. Otra ventaja que pronto tendrán las personas con una cuenta Pro es que podrán subir contenido de la más alta resolución (5,120 x 5,120 pixeles), a partir de 2019. Además, recibirán mejores métricas de cuántas veces son vistos sus fotos y videos fueron.

