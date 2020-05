Fleets, los tuits que desaparecen en 24 horas, llegan a Italia

Twitter

Tras el lanzamiento de Fleets en Brasil, Twitter anuncia su expansión a Italia.

Fleets es una función que le permite a los usuarios compartir tuits que desaparecen en 24 horas, muy al estilo de las historias en Instagram y Facebook; y, según Twitter, esta función pretende ayudar a los usuarios a sentirse más cómodos al compartir sus pensamientos en línea.

La cuenta de Twitter Italia anunció la llegada de Fleets, mientras que la cuenta de Twitter Comms habló sobre algunas cosas que aprendieron durante la fase de prueba en Brasil. "A las personas les resulta más sencillo comenzar conversaciones con Fleets, y también han tuiteado y enviado más Mensajes Directos", escribió Twitter el 21 de mayo.

Per tutti gli italiani: pronti, partenza e via con i Fleet! 🇮🇹 https://t.co/OUXAF2vqci — Twitter Comms (@TwitterComms) May 21, 2020

Los Fleets están disponibles por 24 horas y, a diferencia de los tuits normales, los usuarios no podrán dar retuit, ni darle me gusta y tampoco podrán responder públicamente a esos mensajes. Sin embargo, al igual que en Instagram, los usuarios podrán reaccionar a los tuits temporales mediante un emoji o un mensaje directo en Twitter.

Los usuarios en Brasil e Italia verán un círculo en su foto de perfil y un signo de más. Al hacer clic en el signo de más podrán elegir si quieren escribir un tuit, añadir un video, GIF o fotos, contenido que desaparecerá en 24 horas.

"Nos gusta lo que estamos viendo, pero todavía tenemos más que aprender y actualizar [de Fleets] antes de decidir si llegarán a todos en Twitter", dice un tuit de Twitter Comms.

En CNET en Español contactamos a Twitter para saber cuándo es que Fleets llegaría a otros países, pero no hemos recibido respuesta.

Esta semana, Twitter también está probando una nueva configuración de conversación, también conocida como "no me @", la cual le permitirá a los usuarios elegir quién puede —y quién no puede— contestar a sus tuits. Esta función fue lanzada a nivel mundial.