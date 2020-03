Fite TV: ¿Qué es y cómo se puede ver en Estados Unidos?

Si te gustan los deportes de combate, como la lucha o las artes marciales, podría ser una buena opción para ti.

Básicamente, Fite TV es una red digital de deportes que se lanzó el 20 de mayo de 2012. Puedes ver eventos gratuitos y shows de pago por evento en vivo y bajo demanda. Su programación incluye espectáculos diarios, noticias exclusivas, entrevistas y videos de la propia comunidad.

El contenido que ofrece es producto de la ha asociación con Top Rank (TR), Golden Boy (GB), Premier Boxing Champions (PBC), Rizin Fighting Federation (Rizin FF), All Elite Wrestling (AEW), Impact Wrestling, Major League Wrestling (MLW), Ring of Honor (ROH), New Japan Pro-Wrestling (NJPW) y National Wrestling Alliance (NWA).

Fite es un producto de Flipps Media Inc, compañía de entretenimiento digital, y genera ingresos por el pago por evento.

¿Qué ofrece Fite TV?

Por ahora, el servicio se especializa en MMA (Artes Marciales Mixtas), boxeo, kickboxing y lucha profesional.

¿Cómo funciona Fite TV?

Debes descargar la aplicación de iOS o en la tienda Android Google Play. Al abrir la aplicación, encontrarás el contenido que deseas ver. También tiene un menú de consulta. Si tienes un televisor o dispositivo de transmisión conectado en la misma red, se mostrará como una opción para ver. Si no hay una cuenta conectada para transmitir, puedes verla en tu dispositivo móvil. La programación también está disponible en su página Web

En el siguiente video puedes ver cómo funciona el servicio:

¿En que dispositivos se puede ver?

Según la página Web de Fite TV, "la aplicación móvil de descarga gratuita funciona con cualquier televisor conectado a Wi-Fi, así como con dispositivos de transmisión como Chromecast, Playstation, Xbox, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV y Android TV".

¿Cuánto cuesta?

Puedes probar los contenidos de Fite TV de manera gratuita durante 30 días, después de ese tiempo, si quieres seguir con el servicio, debes pagar US$9.99 mensuales (HonorClub Monthly) o US$99.99 al año (HonorClub Annual) y existe una versión VIP (US$119.99), que te da derecho a todos los eventos.

Desventajas

Algunos usuarios se han quejado porque la imagen se congela. En foros como Reddit y en las reseñas de la aplicación, se comenta regularmente las dificultades que tienen algunas personas para ver los programas. También han comentado que algunos shows que se anuncian en vivo, comienzan más tarde de lo estipulado.