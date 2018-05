El Fitbit Versa se enfrenta al Apple Watch Series 3 y al Gear S3: ¿cuál elegir?

César Salza / CNET

Relojes inteligentes. Cada vez más apasionados de hacer ejercicio –ya sea en un gimnasio o corriendo en el parque– están considerando comprar uno de estos dispositivos, que no solo sirven para medir tu frecuencia cardíaca o llevar las cuentas de tus pasos, sino que en ocasiones incluso incluyen apps que te hacen más sencillas algunas tareas rutinarias.

El nuevo gadget del barrio es el Fitbit Versa, que he estado probado por más de 15 días, y te contaré sus puntos fuertes (y otros no tan fuertes) en comparación con el Apple Watch Series 3 y el Samsung Gear S3 para que puedas elegir cuál es el mejor para ti.

Puedes leer aquí nuestro análisis completo del Fitbit Versa, del Apple Watch Series 1, Series 3 y del Gear S3.

Fitbit Versa pros

Es un reloj inteligente que pesa poco en tu muñeca y no es enorme o estrafalario

Es fácil de utilizar, no tiene menús complicados

Su aplicación para el móvil te da toda la información que necesitas y te ayuda a conectar con amigos para que se den ánimo entre sí a través de competencias sanas

Tiene NFC para pagos (solo funciona en algunos países)

Tiene un programa gratuito de entrenamiento virtual en el propio reloj

La duración de la batería promedio es de casi cuatro días

La monitorización del sueño es precisa e ideal para entender tu rendimiento diario y tomar cartas en el asunto

Es resistente al agua

Contras

La sincronización con Android falla en diferentes dispositivos. Con el Huawei P20 Pro no es ideal, y en nuestro análisis hemos encontrado problemas en general con este sistema operativo. Las caras de reloj cargan lento o fallan y la aplicación para el teléfono es lenta y tiene errores de vez en cuando. Con iOS el comportamiento es correcto.

Las notificaciones son pobres y escasas: Puedes leer a medias un mensaje de WhatsApp o el asunto de un correo electrónico, pero no puedes abrirlo ni tener respuestas rápidas.

No puedes atender llamadas telefónicas, solo recibir notificaciones

No tiene GPS, se vincula al del teléfono, lo que hace que tu celular gaste más batería

Tiene pocas aplicaciones adicionales con las que puedas conectarte

Tienes pocos ejercicios que monitorizar: en el reloj solo puedes colocar siete accesos directos, y aunque en el app puedes modificarlos, si quieres monitorizar tu clase de Zumba o tu sesión de abdominales, no los vas a encontrar en tu muñeca, lo que te obliga a guardarlos como un "entrenamiento" más

Las correas son difíciles de cambiar, al punto de que el app de Fitbit trae una explicación de cómo hacerlo

trae una explicación de cómo hacerlo No tiene asistente virtual

Opinión

El Fitbit Versa es un buen reloj inteligente para primerizos y para aquellos que solo quieren monitorizar su actividad física. Lo mejor de este reloj inteligente es, sin duda, la aplicación de Fitbit, capaz de mostrarte en un solo sitio tu actividad diaria, retos e incluso mensajes de una comunidad que puede ayudarte a conseguir tu objetivo.

Aunque la aplicación presenta fallos cuando la utilizas con dispositivos Android, lo cierto es que sigue siendo una de las más completas a mi parecer cuando hablamos de relojes inteligentes. Apple tiene hasta tres apps para monitorizar toda tu actividad, y el Samsung tiene SHealth para mostrarte en detalle tu rendimiento diario. Sin embargo, el app de Fitbit y Fitbit Coach parecen herramientas ideales para quienes quieren comenzar a ponerse en forma.

Durante mi prueba de más de 15 días con el Fitbit Versa, pude comprobar la larga duración de su batería de hasta cuatro días. Sin embargo, odié no poder monitorizar mi clase de Body Combat o de Spinning, porque esas opciones como tal no figuran en el reloj o el app. Debes conformarte con el apartado genérico "entrenamiento", y la verdad, me gusta saber lo que logro en cada actividad y bajo un nombre genérico no puedo saberlo. Para los amantes de la natación, sí, Fitbit incluye esta opción en el app.

El Fitbit Versa no es exactamente barato. Tiene un precio inicial de 199 euros en España; 4,999 pesos en México y US$199 en Estados Unidos. Sin embargo, su precio es inferior al de la competencia. Tú debes decir si estas funciones básicas son para ti, o si buscas algo más.

Fitbit Versa vs. Apple Watch

El Apple Watch Series 3 –y también el Apple Watch Series 1 que es más económico -- tienen varios elementos que no posee el Fitbit Versa. Lo primero es que te dejan recibir notificaciones y en algunos casos como WhatsApp, por ejemplo, leerlas y responderlas. Puedes atender llamadas e incluso hacerlas tanto en la versión Bluetooth como en la LTE y además tienes una extensa tienda de aplicaciones y monitorización de más de 30 ejercicios diferentes.

En la muñeca, ambos Apple Watch se sienten ligeros a igual que el Versa, aunque en los de Apple tienes dos opciones de tamaño de pantalla, mientras que el Fitbit viene en uno solo, aunque trae pulseras de dos tallas en la caja.

El Watch Series 3 GPS tiene un precio inicial de US$329 en EE.UU; 369 euros, en España y 7,499 pesos en México. Sí, es más caro que el Versa, pero además tiene integración con Siri y permite que bucees con él hasta 50 metros de profundidad. Algo que no podrás hacer con el Versa.

Si has estado pensando en el Apple Watch Series 1, solo es recomendable si no tienes pensado practicar deportes acuáticos o llevarlo a la piscina, porque solo es resistente a salpicaduras. Además su integración con Siri no es completa. Su precio comienza en US$229, 269 euros en España o 4,999 pesos en México.

Un apunte más: mientras que en el Fitbit Versa puedes acceder a toda tu actividad y más opciones en un único app de tu celular, en el caso del Apple Watch cuando quieres echar un vistazo a tus datos en el iPhone debes hacerlo en tres: Reloj, Salud y Actividad, algo ligeramente engorroso que los de Cupertino deberían simplificar en próximas actualizaciones.

Fitbit Versa vs. Samsung Gear S3 Classic

Si buscas un reloj inteligente para tu Android o iPhone, otra opción popular es el Gear S3 Classic de Samsung, aunque su precio es bastante más elevado, porque pasa de los US$299. Debido a su funcionamiento con sistema operativo Tizen, esta opción es totalmente distinta.

El reloj inteligente de Samsung tiene las mismas características de resistencia del Apple Watch Series 3, tiene una tienda de aplicaciones completa y su experiencia con un iPhone es tan buena como con Android. Todo se maneja mediante su bisel, lo que permite que accedas a documentos, notificaciones y hasta manejas presentaciones mediante tu muñeca.

Samsung tiene el app SHealth, similar a la de Fitbit y a través de la cual también podrás controlar todos tus datos de ejercicios. Algo que me gustaría comentarte como opción si estás buscando un reloj más económico es el Samsung Gear Sport.

Este reloj fue lanzado en septiembre en la feria IFA de Berlín, es un poco más pequeño que el Gear S3, puedes bucear con él al igual que con su hermano mayor o el Series 3 e incorpora Samsung Pay, Bluetooth y un montón de novedades muy interesantes que le hacen un digno competidor del Fitbit Versa sino quieres gastar demasiado. Además, es compatible con iOS y Android. Su precio comienza en US$229.

Ahora ya conoces las opciones más populares que compiten con el Fitbit Versa. ¿Cuál crees que se adaptaría mejor a tus necesidades fitness?