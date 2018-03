El nuevo reloj inteligente de Fitbit parece haber finalmente logrado combinar buen diseño con un excelente precio. Seis meses después de presentar el Fitbit Ionic, la costosa propuesta de la empresa para un reloj con lleno de funciones para hacer ejercicio, ahora hay una segunda versión que posiblemente sea mejor opción. El Fitbit Versa llega en abril con un precio de US$200 y es compatible con todas las apps del Ionic.

El Versa llegará junto con el Fitbit Ace, un nuevo monitor de US$100 diseñado para niños.

Sin embargo, el Versa es el producto en el que tiene depositadas sus esperanzas la empresa. La compañía, que hizo su nombre de crear monitores de actividad, ha sufrido con la caída de su acción después de un último trimestre de 2017 un tanto débil. Apple, por su parte, ha seguido ganando terreno en el mercado de los relojes inteligentes.

Corrigiendo los errores del Ionic

Al hacer el análisis del Ionic, que es el primer reloj inteligente de Fitbit, pensé en dos cosas: sería mejor si no fuera tan caro y tan abultado.

Esas son exactamente las cosas que corrige el Fitbit Versa: es más delgado y menos caro que el Ionic. También, es la mejor competidor que Fitbit ha puesto frente al Apple Watch. Y resulta que se parece mucho al Pebble Time, que analizamos hace algunos años. Fitbit compró Pebble en diciembre de 2016.

Pero eso no es algo malo: de hecho, es quizá lo mejor de este reloj. Los cuatro días de duración de la batería del Versa y su sólida lista de funciones – lector de ritmo cardíaco, resistencia al agua hasta 50 metros, almacenamiento de música en el dispositivo, compatibilidad con cientos de caras de reloj y apps – hacen que suene como el mejor Fitbit que se ha lanzado a la fecha. No tiene el GPS del Ionic, pero en el poco tiempo que pasé con el reloj me pareció más cómodo y fácil de usar.

Sarah Tew/CNET

El Ionic se sentía bien en mi muñeca, pero tenía esquinas anguladas y era más grande que el Apple Watch. El Versa es más pequeño y delgado.

Su diseño, con un diseño en forma cuadrada con ángulos redondos, recuerda al Apple Watch (e incluso aun mas al Pebble Time). Su diseño de aluminio viene en varios colores (negro, plata y rosa dorado) y podrá usarse con una gran variedad de coreas de silicona, piel, tejido de tela y acero.

El Versa sustituye al Fitbit Blaze, que será discontinuado.

Sarah Tew/CNET

Un renovado enfoque en las mujeres

El Versa es parte de lo que el presidente ejecutivo de Fitbit James Park describe como su misión para llegarle a más gente -- en particular a más mujeres.

En la actualidad, muchas mujeres monitorizan sus ciclos menstruales con apps dedicadas como Kindara, así que tiene sentido que Fitbit añada una función para hacer eso en su próxima actualización de software, que también funcionará en los modelos antiguos de Fitbit.

Con la actualización, las mujeres podrán vincular su ejercicio con su salud menstrual – o, simplemente, monitorizar todo en un solo lugar. El diseño del Versa también está pensado para ver más flexible para hombres y mujeres ya que se pueden personalizar en distintos tamaños y con diseños diferentes. No lo puede usar con correas diferentes, pero el reloj en general es más discreto que el Ionic, en el buen sentido.

Sarah Tew/CNET

Nuevo software

El Fitbit Ionic del año pasado y el nuevo Versa obtendrán un nuevo sistema operativo, con datos de actividad física y la promesa de más entrenamiento y motivación diaria. El nuevo software que vi en el Versa tiene datos como el ritmo cardíaco en reposo, ejercicios recientes y más información de la que pude presenciar en el Ionic. La pantalla táctil tenía mejor respuesta; la lenta interfaz del Ionic fue una de sus mayores desventajas.

Fitbit Pay, que realiza pagos móviles a través de NFC, está disponible solamente en el modelo Special Edition en Estados Unidos (cuesta US$230 con una correa tejida extra). Todos los Versa en Europa y Asia tendrán Fitbit Pay. Pero me decepcionó ver cuán pocos bancos respaldan Fitbit Pay por el momento, en comparación con Apple Pay, Android Pay y Samsung Pay; y esta es una de las razones por las que lo uso tan poco.

Sarah Tew/CNET

Y también hay uno para niños

Fitbit también está fabricando un monitor de actividad física para niños. El Fitbit Ace es básicamente un Fitbit Ace con otro nombre. Es un monitor más pequeño con una pantalla angosta. El Ace costará US$100, y tendrá metas y desafíos para los niños, además de contar con distintas metas de actividad física y de sueño. La idea de Fitbit Ace es ayudar a los niños a monitorizar su sueño, su actividad física y sus metas, además de unirse a desafíos de ejercicios entre familia. Pero también es una forma en que las familias pueden monitorizar la actividad física de los niños… y en que Fitbit puede estudiar los datos y tendencias en los ejercicios infantiles.

Garmin lanzó un monitor de actividad física para niños, el Vivofit Jr, el año pasado. Fitbit Ace está diseñado para niños mayores de 8 años. Será decisión de los padres determinar si es algo necesario para sus hijos o no. Me da curiosidad saber qué piensa mi hijo sobre este dispositivo. No está claro cómo Fitbit personalizará su software para los niños, o si el objetivo del Ace as ayudar a motivar y monitorizar la actividad física (tal como lo hace cualquier otro Fitbit). El Fitbit Ace no es resistente al agua, pero puede aguantar a que te lo lleves a la ducha. Tampoco puede monitorizar el ritmo cardíaco.