Fitbit

Fitbit anunció el Fitbit Sense poco antes que Apple anunciara su Apple Watch Series 6, y ahora por fin ha llegado al mercado. He estado probando el Sense durante una semana: he dormido con él, entrenado con él, meditado con él... y claro, me he duchado con él. Y ahora voy a contarte mis primeras impresiones del dispositivo, porque aún me falta hacer algunas pruebas y porque algunas funciones que seguro estás esperando aún no están disponibles.

Algo que debes saber es que el Fitbit Sense se diferencia del nuevo Fitbit Versa 3 porque permite hacer electrocardiogramas y porque posee el nuevo sensor de estrés. Por tanto, si estas funciones no son interesantes para ti, el Versa 3 –que además es más barato– puede ser suficiente para ti, pues permite la monitorización de tus frecuencia cardíaca, te indicará las zonas de actividad física y también tiene GPS, para quienes desean salir a correr o de aventuras sin ser esclavos de su celular.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing Fitbit Sense: Con GPS y una sorpresa en sus...

Características del Fitbit Sense

GPS integrado

6 días de batería sin activación del GPS continuo

Compatible con Google Assistant y Alexa

Sensor de medición de temperatura de la piel

Sensor de frecuencia cardiaca óptico con más puntos de medición para mayor precisión

Electrocardiograma

Sensor EDA para medición del estrés

Sensor SpO2

Pantalla siempre encendida

Posee bocina y micrófono y permite hacer y recibir llamadas

Notificaciones en el reloj

Permite descarga de música de Deezer y Pandora y controles de Spotify

Resistencia al agua de 50 metros de profundidad

Incluye Fitbit Premium gratis por seis meses

Precio y disponibilidad

El Fitbit Sense tiene un precio de US$329 en Estados Unidos, 9,499 pesos en México y 330 euros en España y llegará con 6 meses de Fitbit Premium gratis.

Un diseño simple y cómodo

Comencemos por el exterior, el Fitbit Sense se parece bastante al Versa 2 y al 3, aunque tiene una pantalla siempre encendida más brillante, bordes metálicos que tienen ahora funciones de salud, y un único botón sólido en el que puedes acceder al menú, a tu aplicación favorita o tener un acceso directo a apps básicos.

Algo que sí me gustó fue el cambio en el Fitbit Sense del formato para poner y quitar las correas, algo que todos habíamos reclamado a Fitbit en los últimos años. Ahora es mucho más sencillo y no te romperás una uña o harás daño en un dedo para poder cambiarla.

A eso debemos sumar que también cambió un poquito la forma de interactuar con la pantalla, que ahora tiene nuevos gestos para permitirte llegar más fácilmente a tus aplicaciones favoritas, cambiar la esfera del reloj e incluso una mejor integración con apps musicales como Spotify.

En particular ahora el icono para comenzar un entrenamiento está mucho más cerca en el menú, además puede hacer una presión larga del botón lateral para activar un acceso directo, o dos pulsaciones para ir al menú rápido.

César Salza / CNET en Español

Lo nuevo: el sensor de estrés y electrocardiograma

El nuevo Fitbit Sense incorpora un nuevo sensor llamado EDA –siglas que significan actividad electrodérmica, en español–, que ayuda a medir el estrés en conexión con el nuevo app llamado también EDA y que deberás usar en conjunto con la aplicación de Fitbit, que ahora además tendrá herramientas para ayudarte a estar más calmado.

EDA mide la actividad electrodérmica de la piel. Para activarlo debes poner la palma de tu mano al menos 2 minutos sobre la pantalla, y Fitbit busca entonces cambios en los niveles de sudoración de la piel, para ayudarnos a entender la respuesta de nuestro a cuerpo a situaciones de estrés.

En mi experiencia poner tu mano sobre la pantalla por 2 minutos es demasiado, aún y cuando estés en una posición cómoda. No solo eso, sino que tiene cierta curva de aprendizaje, porque el reloj emite algunas vibraciones que te distraen y rte hacen retirar la palma de la mano para ver qué sucede, y entonces aunque no esté sucediendo nada, detienes momentáneamente la medición. Sin dudas, no creo que esta sea la forma más eficiente de hacerlo, pero es la única que ofrece Fitbit, al menos de momento.

Fitbit ofrece una puntuación de estrés, mientras más cerca de 100, menos estrés, y también con caritas debes decir cómo te sientes en ese momento desde calmado, pasando por estresado, hasta neutro. En mi caso mi estrés ha estado entre 80 y 90, así que parece que aún puedo mejorar un poco para acercarme a 100…

Para hacer tu medición, Fitbit toma en cuenta tres variables:

Balance de ejercicios: El impacto de actividades como ejercicios y pasos.

El impacto de actividades como ejercicios y pasos. Sensibilidad: Tiene en cuenta la respuesta de factores como variabilidad de la frecuencia cardíaca y la EDA.

Tiene en cuenta la respuesta de factores como variabilidad de la frecuencia cardíaca y la EDA. Patrón del sueño: Que tiene en cuenta la calidad y cantidad del sueño diario.

Algo que debes saber es que el app de Fitbit y también el apartado de pago Fitbit Premium ofrecen sesiones de mindfulness o "conciencia plena" en español para ayudarte a mejorar tu puntuación de estrés. Esas sesiones están vinculadas a la medición de estrés. Algunas pueden ser de seis minuos, 10 o 15 minutos... de nuevo, demasiado largas para tener tu mano colocada tanto tiempo sobre el reloj, aunque también tienes la opción de detener la medición del sensor EDA, mientras sigues con tu sesión.

Richard Peterson/CNET

El Fitbit Sense incorpora también la opción de realizar electrocardiogramas que solo tienen el objetivo de ser informativos, aunque no pude usar esta opción todavía porque estará disponible más adelante este año.

En septiembre de 2020, Fitbit recibió la clasificación de la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) denominada como FDA Clearance para el Fitbit Sense, lo cual significa que el fabricante puede demostrar que su producto es "sustancialmente equivalente a otro dispositivo (similar) comercializado legalmente" que ya cuenta con la autorización o aprobación de la FDA.

Es decir, que al igual que el Apple Watch, aunque el Fitbit Sense puede hacer un electrocardiograma que técnicamente es fiable, y medir otras variables, no es un instrumento médico y no debe usarse como tal.

Además, Fitbit asegura que su nuevo sensor de frecuencia cardíaca óptico es capaz de medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca y hasta decirte si tienes taquicardia. Además también puedes conocer tu tasa de respiración mientras duermes y tu saturación de oxígeno en la sangre.

Scott Stein/CNET

SpO2: ¿cómo funciona en el Fitbit Sense?

El Fitbit Sense tiene un sensor SpO2, aunque su funcionamiento es un poco diferente a lo que podrías esperar de un reloj como el Galaxy Watch 3, por ejemplo o hasta el Apple Watch Series 6. ¿Por qué? Porque en orden de obtener los niveles de oxígeno en la sangre, es necesario utilizar una esfera de reloj en particular.

En mis pruebas esta esfera de reloj no siempre funcionó correctamente, y la puntuación no siempre estuvo disponible apenas me levanté. He consultado a Fitbit sobre este asunto para poder explicarlo mejor en la próxima actualización de este análisis en curso, aunque debes saber que a mis compañeros del equipo de CNET les sucedió lo mismo con otras dos unidades de prueba.

Fitbit dice que sus sensores pueden medir la variabilidad de tu frecuencia cardíaca, decirte si tienes taquicardia, tu tasa de respiración y tu saturación de oxígeno en la sangre.

Todas estas métricas puedes verlas en un nuevo apartado llamado métricas de salud en donde Fitbit te explica qué significa cada detalle, para que puedas entender mejor tu salud.

César Salza / CNET en Español

Medición de temperatura corporal

Otro dato que puede medir el Fitbit Sense es tu temperatura de la piel. Desde luego esto es diferente a tu temperatura general, porque para ello necesitas un termómetro como tal. Esta función únicamente te mide las variaciones de la temperatura de tu cuerpo mientras duermes, en base a tres primeras noches consecutivas de mediciones que le hacen crear un promedio.

Aunque no es una gran función, con la lectura correcta podría ayudar a tu médico o empresas que realicen estudios a entender si tus variaciones de temperatura corporal mientras duermes están relacionadas con alguna enfermedad.

Eso sí, las variaciones de temperatural corporal serán en el futuro relacionadas con la función del periodo menstrual, que Fitbit tiene en sus dispositivos desde hace varias generaciones. Además, podría tener otros usos en el futuro, ya que las mujeres pueden utilizar esta información para determinar ciclos de fertilidad, ya que la ovulación puede causar un incremento en la temperatura de la piel.

El área de ejercicios no tiene novedades

Cuando se trata de la monitorización de ejercicios, este apartado sigue siendo tan bueno como antes, pero además no ha introducido ningún cambio circunstancial. Algo que me gusta es que en el propio reloj al terminar cada sesión permite ver tus zonas activas en cada entrenamiento, y así saber si tuviste más tiempo en quema de grasas o cardio, por ejemplo.

Esta información también puedes verla directamente en la aplicación a un nivel mucho más completo. El reloj además posee GPS y basa sus estadísticas en un mejorado sensor de frecuencia cardíaca.

Algo que no me gustó es que las actividades disponibles de forma directa para monitorizar en el reloj están muy limitadas, y algo que sí me gustó es que algunas de ellas se contabilizan de forma automática, y en mis pruebas funcionó bastante bien.

Fitbit ha desarrollado a través de su aplicación una gran cantidad de métricas y servicios que le convierten en el único lugar que necesitas para monitorizar tus ejercicios y tu salud. Mientras que el reloj no tiene una tienda de apps como tal -- solo unos cuantos socios -- la aplicación tiene conexión con varios servicios sobre todo a través de Fitbit Premium.

Scott Stein/CNET

La batería dura seis días, pero...

Fitbit dice que sin el GPS encendido la batería puede durar seis días. Pues bien, en mi primera semana de pruebas solo me duró dos días en cada oportunidad, y a veces un poco menos. ¿Por qué? ¿Qué hice? Solo realicé dos entrenamientos al día de una hora cada uno, mantuve la pantalla siempre encendida activa con el máximo de brillo, y el reloj por su cuenta monitorizó mis caminatas con mi perro, que incluyen monitorización GPS.

Fitbit dice que dependiendo de la configuración que tengas la batería puede variar, además he realizado varias sesiones con el sensor EDA, así que esto también podría influir. De cualquier forma, utilizándolo hasta para dormir, el Fitbit Sense sigue teniendo más batería que el Apple Watch Series 6.

La monitorización del sueño se mantiene igual

Algo que también Fitbit ha mantenido en este reloj es la monitorización del sueño. No debes hacer más que irte a la cama y el reloj utilizará con base en tu ritmo cardíaco diferentes variables para darte una puntuación.

Esta función para mi es importante porque no soy de dormir mucho, y me gusta saber qué tan bien duermo en la noche. Y Fitbit me suele dar entre 70 y 80 puntos, lo que quiere decir que no está nada mal, siendo el máximo 100.

Por cierto Fitbit tiene un app beta, con la que puedes monitorizar tus ronquidos, que funciona bastante bien, aunque si duermes con tu pareja o tu perro tal vez no sea tan eficaz. Lo que no me gustó es que tenía que activarla cada vez que me iba a dormir, y en muchas ocasiones se me olvidaba. Tal vez en un futuro la vinculen a la monitorización del sueño, y el micrófono escuche tus ronquidos sin que tengas que hacer nada.

César Salza / CNET en Español

¿Qué falta por analizar en el Fitbit Sense?

Este es solo un primer vistazo, porque aún me falta probar la función electrocardiograma, Google Assistant, escuchar a Alexa responder a mis preguntas ya que ahora solo puedes hacerle preguntas tú y ella responde en la pantalla e incluso poder recibir y hacer llamadas al reloj. Todas esas funciones llegarán más adelante este año.

Iré actualizando este análisis con más experiencias, para que puedas tomar una mejor decisión de compra.