Agrandar Imagen CNET

He estado utilizando el Fitbit Alta HR por 15 días y he de decir que lo primero que debes saber es que no se te acabará la batería a cada rato ni tendrás que cargarlo cada noche. Este punto es muy importante a la hora de pensar en comprar un dispositivo de este tipo, porque, para ser sinceros... ¿quién rayos quiere tener que cargar más gadgets cada día?

Si lo evaluamos desde este punto de vista, el Fitbit Alta HR empieza bien. Una carga de batería me duró seis días y medio, casi lo mismo que nos aseguró la empresa (siete días). El primer punto negativo: no es resistente al agua, solo a salpicaduras, por lo que me la tuve que quitar para ducharme y subirla más arriba en mi muñeca para fregar los platos.

Lo más novedoso de este nuevo monitor Fitbit Alta HR es que como su nombre lo indica integra medición constante de la frecuencia cardíaca y, para ser sinceros, este es el detalle más importante de una pulsera deportiva, además de contar tus actividades, claro está.

Y es justo en este punto en donde el Fitbit Alta HR me pareció muy distinto al Fitbit Charge 2, uno de mis brazaletes favoritos. ¿El motivo? Simple. Esta pulsera que he estado probando es delicada, muy delgada y tiene una pantalla táctil de un toque que te da información, pero que no te deja iniciar actividades.

Así, si quieres decirle que vas a comenzar a correr, es imposible, porque la pulsera no tiene ninguna opción para esto. Se hace raro, la verdad, pero la teoría indica que automáticamente registrará la actividad una vez que la hayas iniciado.

Agrandar Imagen César Salza/CNET

Haciendo Ejercicios con el Fitbit Alta HR: muchas sombras

Ya que el Fitbit Alta HR automáticamente sabe qué ejercicio haces, decidí ponerlo a prueba. El resultado a decir verdad tiene luces y sombras. Empecé mi entrenamiento haciendo un poco de cinta caminando a un ritmo acelerado y este dato lo recogió correctamente.

Después hice un entrenamiento de pesas, y apenas recogió un minuto de una categoría que llama "entrenamiento". Durante la semana también hice elíptica por ejemplo, y de este ejercicio sí tomó bien los datos, pero a decir verdad, a diferencia de otros monitores como el Gear Fit 2, creo que es difícil que éste te diga exactamente qué ejercicio estás haciendo, además no puedes editarlo en el app.

Por ejemplo, un día interpretó que estaba haciendo ciclismo cuando estaba conduciendo. Este tipo de cosas me hacen pensar que no va a registrar mi actividad diaria correctamente, y eso, la verdad, no me gusta.

Otra cosa que no me gustó es que debido a que no posee altímetro, no sabe cuando subes las escaleras. A esta lista de "no me gustas" hay que agregar que no tiene GPS, y restar que sí, contará tu pasos.

Agrandar Imagen César Salza/CNET

Lo que sí sabe hacer el Fitbit Alta HR: dormir contigo

No es una broma. La característica que más me gustó del Fitbit Alta HR fue su monitorización del sueño, lanzada recientemente por la empresa también para otros equipos.

Lo probé echándome la siesta un día cualquiera y también durmiendo todas las noches y debo decirte que me obsesioné con esta función. Me encantó porque me dice exactamente las fases del sueño que logro durante la noche y el tiempo que duermo con bastante fiabilidad.

Por ejemplo, la última noche de mi prueba me acosté tarde y me levanté temprano, y la pulsera supo indicarme el tiempo exacto de sueño.

En la foto podemos ver, por ejemplo, que al principio tuve un sueño más profundo, pero en general mi sueño fue más ligero con muchas fases REM -- que es cuando en teoría estamos soñando que somos millonarios, etc. Puedes entender más de las fases del sueño en este artículo.

¿Qué le falta al Fitbit Alta HR?

No hay dudas de que una mayor precisión en la monitorización del ejercicio o un botón que te deje indicarle la actividad que estás ejecutando. Decirte lo que has dormido es ideal, y que siempre mida tu frecuencia cardíaca también, pero si eres de los que hace mucha actividad diaria, esta pulsera tal vez no sea la más indicada. El Fitbit Charge 2, por ejemplo, es mucho más completo y teniendo cuenta que valen casi lo mismo...

Y ahora, me voy a dormir, el app de Fitbit también me recuerda mi objetivo de irme a la cama y dejarme de maratones de Netflix.