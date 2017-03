Agrandar Imagen CNET

Fitbit ha lanzado su nueva pulsera Alta HR en España. Se trata de un nuevo dispositivo inteligente más delgado que sus predecesores y también con más funciones. Por un lado suma monitor de ritmo cardíaco y por otro incorpora la medición de las fases del sueño, lo que permitirá que no solo sepas cuánto has descansado, sino que también cómo lo has hecho.

Según la compañía la Fitbit Alta HR es la más delgada con monitorización continua de ritmo cardíaco del mundo, a lo que se deben sumar dos de sus puntos que también la hacen fuerte en un mercado wearable débil: es capaz de monitorizar de forma automática el sueño y el ejercicio.

Entre las novedades que también te pueden hacer decidirte por este dispositivo se encuentra que su batería puede durar hasta 7 días. Por el contrario nos encontramos con que su pequeña pantalla no tienen botón alguno, lo que hace que dependas del panel táctil y del app, y además no es resistente al agua.

Según explicó la compañía, además de permitirte las mismas opciones del resto de dispositivos Fitbit, este nuevo dispositivo inaugura formalmente la llegada de las fases del sueño a otros equipos de la empresa, como el Fitbit Blaze o la Fitbit Charge 2.

En España el Fitbit Alta HR tiene un precio de 149,95 euros y estará disponible en abril. Las pulseras clásicas costarán 29,95, mientras que las de piel de lujo tendrán un precio de 59,95 euros y los brazaletes de metal 89,95 euros.

También hay una edición especial del Alta HR que cuesta 169 euros y tiene marcos plateados.

¿Cómo funciona la monitorización de las fases del sueño?

Si hasta ahora los dispositivos podían decirte a qué hora te ibas a la cama y a qué hora despertabas, la gran novedad introducida por Fitbit es la de indicarte en qué fases del sueño has descansado.

Así, gracias a la tecnología PurePulse, mientras duermes, la pulsera utiliza las variaciones del ritmo cardíaco además de sus algoritmos para estimar con exactitud cuánto tiempo permaneces en las diferentes fases del sueño.

Las fases del sueño, pueden ser cuatro, según nos explicó Fitbit en un encuentro con la prensa.

Sueño ligero: Tiene lugar durante la noche y ayuda a la memoria y al aprendizaje. Es el que permite que descanses entre el 50 y el 60 por ciento mientras duermes.

Tiene lugar durante la noche y ayuda a la memoria y al aprendizaje. Es el que permite que descanses entre el 50 y el 60 por ciento mientras duermes. Sueño profundo: Aunque dura entre el 10 y el 15 por ciento de tu sueño, es de los más importantes porque permite que se recuperen tus músculos y promueve el sistema inmunitario.

Aunque dura entre el 10 y el 15 por ciento de tu sueño, es de los más importantes porque permite que se recuperen tus músculos y promueve el sistema inmunitario. Sueño REM : Es cuando más tienes sueños. Dura entre el 20 y el 25 por ciento de la noche y suele ocurrir al final de esta, por eso cuando despiertas por la mañana a veces recuerdas lo que has soñado.

: Es cuando más tienes sueños. Dura entre el 20 y el 25 por ciento de la noche y suele ocurrir al final de esta, por eso cuando despiertas por la mañana a veces recuerdas lo que has soñado. Periodos despierto: Casi todo el mundo suele despertarse entre 10 y 30 minutos a lo largo de la noche. Los estudios de Fitbit dicen que es algo normal.

Y... ¿para qué sirve esto? Esta nueva monitorización de Fitbit te permitirá saber cuánto y cómo descansas, para que tú mismo tengas en consideración si debes aumentar tus horas de sueño o aplicar mejoras cada día. El app te dará consejos para que te sientas mejor.