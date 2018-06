El primer monitor de Fitbit para niños ya está disponible

Sarah Tew/CNET

Aún no está claro si los niños realmente necesitan un monitor de actividad física para mantenerse activos, pero eso no detiene a la compañía Fitbit. El primer monitor de fitness para niños de la empresa, el Fitbit Ace, fue anunciado este mismo año y ahora la empresa ha dicho que ya está disponible.

La banda tiene un aspecto muy básico y es, esencialmente, un Fitbit Alta renovado. El Fitbit Alta ha estado a la venta desde 2016. El monitor para niños cuesta US$100 y puede medir pasos, calcular calorías, el sueño y se programará para objetivos de aptitud orientados a los niños: 60 minutos activos por día y de nueve a 12 horas de sueño.

La banda no mide la frecuencia cardíaca, no es resistente al agua (es IPX7, que es resistente al agua a nivel de ducha y funciona a una inmersión de hasta un metro, pero no es para nadar), y dura aproximadamente cinco días en una sola carga de batería. Tiene caras de reloj preinstaladas y puede recibir notificaciones básicas en su pantalla para niños que tienen un teléfono. Este aparato está dirigido a niños de ocho años en adelante. Los monitores de fitness dirigidos a niños no son nuevos: el rival de Fitbit, Garmin, los ha estado fabricando durante años.

Pronto recibiremos un Fitbit Ace y lo pondremos a prueba, en un niño, por supuesto. Manténganse al tanto para un análisis más a fondo.