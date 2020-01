Fiscales estatales piden retirar respaldo federal a la fusión T-Mobile-Sprint

Chip Somodevilla/Getty Images

Los estados de Estados Unidos que interpusieron una demanda para detener la fusión entre T-Mobile y Sprint, valorada en US$26,000 millones, instaron a un juez federal a no tomar en cuenta la decisión del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) al considerar si la fusión es legal. El DOJ bajo el gobierno de Donald Trump dio luz verde al acuerdo a principios de este año, pero los estados dicen que la fusión es anticompetitiva y que perjudicará a los consumidores.

A fines de diciembre, el DOJ, que no es parte en el litigio, presentó una "Declaración de interés" (Statement of Interest) solicitando a la corte federal que está a cargo del caso que difiera su opinión de que la fusión propuesta debe ser aprobada. El miércoles 8 de enero, los estados, encabezados por los fiscales generales en Nueva York y California, presentaron una respuesta diciendo que "no se justificaba tal deferencia". Los estados argumentaron que "son ejecutores independientes de las leyes antimonopolio, y el papel de la corte, no de ninguna agencia federal, es decidir la legalidad de esta fusión".

Los estados agregaron que el DOJ había realizado "lo que parece ser solo un examen superficial de las condiciones de aprobación", y que los estados han investigado el acuerdo durante 15 meses. Los estados también cuestionaron las afirmaciones del DOJ de que no habían considerado los beneficios prometidos por las compañías, incluyendo servicios 5G más rápidos para los residentes rurales en caso de que la fusión se aprobara.

"Los estados demandantes albergan a unos 19 millones de estadounidenses de poblaciones rurales, casi un tercio de la población rural nacional", dice el documento. "De hecho, la población rural total en los estados demandantes es más de 30 por ciento mayor que la población rural en los estados que se unieron a la decisión del Departamento de Justicia".

Como parte de la condición del DOJ para aprobar la fusión, T-Mobile llegó a un acuerdo con el proveedor de televisión satelital Dish Network para comprar activos y lanzar un cuarto competidor inalámbrico a nivel nacional. En su presentación ante el tribunal el mes pasado, el DOJ argumentó que la fusión con la venta de activos a Dish beneficiaría a los consumidores, especialmente a aquellos en las áreas rurales. También hizo referencia a la aprobación del acuerdo por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones, que concluyó que la fusión ayudaría a acelerar el despliegue de redes 5G de próxima generación.

"Una medida cautelar a nivel nacional bloquearía no solo la transacción, sino también los beneficios sustanciales, a largo plazo y favorables a la competencia para los consumidores estadounidenses que la división antimonopolio y la FCC concluyeron que surgirán de la fusión", dijo el DOJ en su presentación.

Los estados han cuestionado si el acuerdo para vender activos a Dish resultaría en un verdadero competidor nacional para reemplazar a Sprint en el mercado. Y reiteraron ese punto en su respuesta.

"Solo una pequeña fracción de los activos de la compañía fusionada se venderá a Dish; Dish no tiene experiencia en el mercado inalámbrico y tiene un historial de promesas incumplidas; y Dish dependerá de la nueva red de T-Mobile y carecerá de la escala necesaria para tener éxito en el largo plazo como proveedor inalámbrico nacional", dijeron los fiscales.