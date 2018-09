Firefox Monitor te alerta en caso de ser víctima de hackers y filtraciones

Mozilla está estrenando Firefox Monitor, una herramienta para saber si tu correo electrónico y contraseñas han aparecido en filtraciones previas y qué hacer en caso de que así sea.

Firefox Monitor te pedirá tu correo electrónico (tranquilo, Mozilla asegura que no lo almacena) y con presionar un botón de revisión, podrás saber si el correo electrónico aparece en filtraciones conocidas, como la de Dropbox y LinkedIn en 2012, Tumblr en 2013 o Trillian en 2015.

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Dependiendo de la gravedad de la filtración, información como tu correo electrónico, contraseña nombre de usuario o actividad Web pudo haber llegado a manos extrañas. En caso de que estés afectado por alguna de las filtraciones, Firefox Monitor te dirá qué tipo de información se filtró y, aún más importante, qué puedes hacer.

La mayoría de estas filtraciones son de hace tres, cinco o más años, así que en ese lapso ya debiste de haber cambiado tus contraseñas por mera seguridad — así estés afectado por una filtración, o no. Pero en caso de que no lo hayas hecho, Mozilla te invita a que el primer paso que des sea el de cambiar tus contraseñas; el segundo mejorar las respuestas de tus preguntas de seguridad; comenzar a usar un administrador de contraseñas como el tercer paso y el cuarto es suscribirte a Firefox Monitor para estar al tanto de filtraciones.

La información de Firefox Monitor viene de Have I Been Pwned, un sitio Web que registra las filtraciones en Internet y que consiste básicamente en lo mismo que ofrece Mozilla. La diferencia es que las personas podrían tomar con más confianza al sitio de Firefox en lugar de algo como Pwned que posiblemente no sepan pronunciar —o qué significa.

Firefox Monitor comenzó en fase de prueba en junio, pero es ahora que el servicio está vivito y coleando.