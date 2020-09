Sony muestra un nuevo God of War y Final Fantasy XVI para PlayStation 5

Agrandar Imagen Sony

Sony mostró que todavía tiene sorpresas: la firma nipona reveló adelantos, gameplays y juegos exclusivos que llegarán a la PlayStation 5 próximamente.

Los juegos mostrados, como Spider-Man: Miles Morales o Five Nights at Freddies, ya habían sido anunciados para la PlayStation 5, pero Sony presentó adelantos de esos juegos y mostró otras sorpresas como Hogwarts Legacy basado en el universo del mago Harry Potter y confirmó una nueva entrega de God of War, una de sus franquicias exclusivas más importantes.

Sony reveló los siguientes adelantos durante el evento del miércoles 16 de septiembre:

Final Fantasy XVI



Spider-Man: Miles Morales

Demon's Souls



Harry Potter: Hogwarts Legacy



Resident Evil 8



Call of Duty Black Ops: Cold War



Five Nights at Freddies: Security Breach



God of War

El anuncio de un nuevo God of War fue un breve video que adelanta el regreso de la famosa historia que en su más reciente entrega se hizo acreedora al premio Juego del año de 2018. Sony no dio más detalles del lanzamiento del juego.

PlayStation Plus Collection

Como cereza del pastel, Sony reveló PlayStation Plus Collection, un servicio complementario de la suscripción PlayStation Plus. Los usuarios con esta suscripción activa tendrán acceso a algunos de los juegos exclusivos de PlayStation 4 más famosos, como Infamous, God of War, The Last of Us, entre otros.