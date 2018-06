Bruno Calvo / Netflix

Sí, la serie de las hermanas Wachowski y J. Michael Straczynski para Netflix ha sido nuestro guilty pleasure preferido de estos últimos años. Y su película estrenada el pasado 8 de junio a modo de cierre no nos ha defraudado.

Si por algún extraño motivo no tienes la absoluta necesidad de ver Sense8 tan buen punto Netflix pone episodios nuevos en la plataforma y aún no has podido disfrutar de esa película final, deja de leer esto. Porque este artículo no ahorra en spoilers, sobre todo referentes a la secuencia final de la serie.

A ver, en realidad esta película final de Sense8 son dos horas y media en las que ya te contamos que no pasaba gran cosa. No deja de ser un episodio demasiado largo y sin mucha estructura donde rescatan a nuestro berlinés preferido (Wolfie), se deshacen de ese malo tan rabioso (Whispers) que suponía una amenaza para los sensates y -- con el trabajo hecho -- Nomi y Amanita organizan un sarao como sólo ellas pueden hacerlo y se casan en la Tour Eiffel reuniendo a todos sus amigos.

No demasiado en cuanto a trama se refiere pero lo suficiente para poder cerrar las líneas argumentales de la mayoría de los personajes (a diferencia de lo que hubiera supuesto que Sense8 terminara realmente en el momento que Netflix canceló la serie hace un año).

Por un lado, la media hora final de esta película y aquello que sucede inmediatamente después de la boda es en realidad innecesario. Al menos en cuanto a trama se refiere, pero les dio a los fans de la serie (a quienes la directora Lana Wachowski dedica esta película final) una última cata de lo que significan el amor y el sexo para los personajes diversos y abiertos de esta serie. Y mostró una vez más que los creadores de Sense8 se toman muy en serio lo de hacer una representación inclusiva y progresista de las vidas sexuales de sus protagonistas.

De ahí que Rajan, el marido de Kala, no sólo acepte que ella pueda amarlo a él y también a Wolfie. Además el indio incluso acaba teniendo también cierta debilidad por el alemán y se une a él sexualmente en esa secuencia final de la serie a modo de orgía. El mismo Rajan que había empezado la película llegando a París, encontrándose a su esposa rodeada de gente ruidosa y diversa y diciéndole: "Kala, ¿quién es toda esta gente? ¿Te has unido a una secta loca?".

Y es que más allá de su premisa de ciencia ficción, su mitología compleja y su trama de acción que han llevado a sus personajes de capital internacional en capital internacional, el ingrediente secreto de Sense8 es su corazón y lo bien que ha sabido mostrar siempre la complejidad sexual humana. Tanto en lo referente a la identidad sexual, como en cuanto a la fluidez de la orientación sexual.

A estas alturas lo de las orgías en Sense8 ha dejado de ser ya una provocación o una novedad. Les dimos la bienvenida con el sexto episodio de la primera temporada y desde entonces nos hemos acostumbrado a esos momentos en los que los creadores de la serie ponían los frenos al peligro inminente para dejar que sus protagonistas disfrutaran un poco los unos de los otros.

Teniendo en cuenta que el peligro había dejado de existir (al menos el representado por Whispers y la organización BPO), era lógico que Lana Wachowski se permitiera una escena final de hedonismo para sus personajes, sus fans y ella misma. Y sí, ha sabido escoger muy bien el fotograma exacto con el que acabar su serie: ese vibrador del arcoíris que vimos por primera vez en el piloto --cuando nos presentaron a Nomi y Amanita -- y que ha vuelto a usar en lo que seguramente será el último videoclip colorista y cargado de cuerpos desnudos de Sense8. Eso, a no ser que Netflix vuelva a hacer regresar la serie de entre los muertos.

