Cómo ver la final de la Champions League por TV e Internet en Estados Unidos

Liverpool remontó en Anfield y Tottenham en Amsterdam. Ellos dos serán los finalistas de la Champions League, que se jugará en Madrid, España.

🏆 The 2019 #UCLfinal is set! 🏆 Tottenham 🆚 Liverpool #UCL

El 7 de mayo, el equipo inglés derrotó 4-0 al Barcelona, neutralizando los tres goles que había conseguido el club español en el Camp Nou y clasificó a la instancia clave.

El Tottenham por su parte, volteó un 2-0 parcial en el segundo tiempo, y ganó 3-2 para neutralizar el 1-0 que consiguió el equipo holandés en Inglaterra.

A continuación, te contamos las opciones que tienes para disfrutar la final en Estados Unidos.

Liverpool vs. Tottenham. Fecha: 1 de junio.

Sede: Estadio Metropolitano de Madrid.

TNT USA, Univision Deportes En Vivo, Watch TNT y Univision Deportes transmitirán la final de la Champions League. Debes revisar la parrilla de programación para asegurarte que tienes estos canal disponible en tu área.

Bleacher Report Live (B/R Live) transmitirá la final en línea. Es un servicio dirigido al mercado de Estados Unidos y ofrece paquetes de suscripción para eventos premium. Además, tienen transmisiones en línea gratuitas para eventos selectos.

Esta plataforma ofrece una vista previa de cada evento que dura cinco minutos. Todo el contenido que se transmita en vivo por B/R Live se podrá ver en formato on-demand.

Esta será la edición número 64 de la competición, la vigésimo séptima desde que dejó de llamarse Copa de Campeones de Europa para pasar a Liga de Campeones de la UEFA. El actual campeón es el Real Madrid, que ganó tres torneos en fila, antes de ser eliminado del torneo.

Nota del editor: Esta nota se actualizó el miércoles 8 de mayo.

