Advertencia: A continuación, hay spoilers de la película Avengers: Infinity War.

¿Qué pasó en el final de Avengers: Infinity War?

Sí. Thanos ganó. Usó el Guante del Infinito -- ya con todas las gemas – para chasquear sus dedos y, así, hizo desaparecer a la mitad del Universo. Los pocos superhéroes con vida están en shock, sin saber qué hacer.

La escena postcréditos de Avengers: Infinity War resulta crucial para entender lo que puede ocurrir en Avengers 4. En Nueva York Nick Fury (Samuel L. Jackson) y María Hill (Cobie Smulders) se desplazan por la ciudad en el momento en el que Thanos truena los dedos y vuelve polvo a la mitad de la población del universo. Poco antes de desaparecer, Fury extrae un extraño pager (buscapersonas) y envía un mensaje. En la pantalla aparece el logotipo de Captain Marvel.

En resumen, como espectador quedaste triste y lleno de dudas, buscando que alguien en la butaca de al lado te diera un abrazo.

¿Cuáles héroes sobrevivieron?

En CNET en Español ya hicimos un inventario de los superhéroes que murieron en el final del filme y sus posibilidades de resurrección. En esta lista, en cambio, anotamos quienes quedaron vivos, pues de ellos dependerá derrotar a Thanos y tratar de revertir lo ocurrido.

En Titan

Iron Man

Nebula

En la Tierra

Captain America

Thor

War Machine

Black Widow

Bruce Banner/Hulk

Okoye

Rocket Raccoon

Pueden estar vivos (no lo sabemos)

Shuri

Ant-Man

The Wasp

Hank Pym

Hawkeye

Wong

Valkyrie

Captain Marvel



¿Qué pasará en Avengers 4?

Por ahora todo son conjeturas. Pero hay algunas escenarios lógicos que lucen posibles. Estas son las teorías que cobran fuerza entre los fanáticos:

Teoría #1: Captain Marvel salva el universo

La escena post-créditos revista de una importancia crucial. El mensaje que Nick Fury envía a Captain Marvel implica que este personaje será decisivo en la lucha contra Thanos. Captain Marvel es uno de los superhéroes más poderosos del universo, alguien con la capacidad de enfrentar a Thanos y vencerlo. Sabemos que la película de Captain Marvel está ambientada en los años 90. ¿Significa eso que el mensaje que Nick Fury le envió a Captain Marvel fue al pasado? El pager de Fury tenía un diseño típico de esa época.

Las aventuras de Captain Marvel se desarrollan tanto en la Tierra como en el espacio, así que ella perfectamente pudiera rescatar a Iron Man y a Nebula del planeta Titan y transportarlos a la Tierra para que se reúnan con el resto de los Vengadores.

Teoría #2: Habrá un viaje en el tiempo

Avengers 4 inició su rodaje en agosto de 2017. Desde entonces se han colado imágenes de la producción, en la que se veía al Capitán América con su traje original, a Thor con su cabellera y a Tony Stark con un chaleco de S.H.I.E.L.D., organización ya extinta. Tiene sentido que la manera de vencer a Thanos y devolverle la vida a la mitad del universo sea viajando en el tiempo para impedir que obtenga las seis Gemas del Infinito.

Wong se quedó en Nueva York protegiendo el Sanctum Sanctorum en la ausencia de Doctor Strange. Si está vivo, sus conocimientos de magia pueden ser esenciales para lograr regresar al pasado.

Teoría #3: La visión de Doctor Strange

Es una tesis que ya mencionada en un artículo previo de CNET en Español y que ha cobrado fuerza entre los fanáticos: Doctor Strange, cuando entra en trance y evalúa los 14 millones de posibilidades de enfrentar a Thanos, afirma que solo en una de estas visiones los Vengadores logran vencer a Thanos.

Doctor Strange también dijo que ante el dilema de salvar el Ojo de Agamotto (la Gema del Tiempo) o la vida de Tony Stark, no dudaría en preferir el amuleto. Así que causa sorpresa al final del filme cuando Strange le pide a Thanos que le perdone la vida a Iron Man. La respuesta lógica es que Doctor Strange sabe que para salvar la piedra y derrotar a Thanos, es crucial que Tony Stark viva. 😎

"No había opción", dice Doctor Strange antes de desaparecer. Al parecer, este mago sabe más de lo que parece.

Teoría #4: La 'Gema del Alma' es la clave

De las seis Piedras del Infinito en poder de Thanos, ésta es considerada la más peligrosa, pues se alimenta, como dice su nombre, de almas. Permite al usuario robar, manipular o alterar las almas, vivas o muertas (el énfasis es nuestro).

Otro dato esencial, esta piedra es el portal de un idílico universo de bolsillo llamado Mundo-Gema. Así que es posible que la mitad del universo esté cautiva allí. Y hay dos superhéroes con la tecnología capaz de reducir sus cuerpos a dimensiones infinitesimales: Ant-Man y The Wasp.

Después de chasquear sus dedos, Thanos tiene una visión en donde ve a Gamora de pequeña debajo de un pórtico tipo oriental. La niña la pregunta: "¿Lo hiciste? ¿qué te tomó?" y Thanos responde: "Tomó todo". Thanos tuvo que sacrificar lo que más quería para obtener esta gema.

¿Qué tal si ahora que tiene todas intenta resucitar lo que más ama (Gamora)? En ese caso, sería posible que Red Skull, el guardián de esa piedra, castigara a Thanos por romper el acuerdo al resucitar aquello que tenía que ceder para obtener la Gema del Alma. Sin las seis piedras, el poder de Thanos sería menor. También, tiene sentido que Red Skull vuelva en Avengers 4.

Reproduciendo: Mira esto: Los Avengers más tecnológicos de las películas de Marvel

¿Cuáles son las próximas películas del Universo Marvel?

El llamado Universo Cinematográfico Marvel (MCU por sus siglas en inglés) ya desplegó su tren de aterrizaje para culminar la Fase 3 y emprender la Fase 4. Eso explica la estrategia de Avengers: Infinity War por "matar" a algunos personajes y dejar el camino despejado para nuevos superhéroes.

Conocer cuáles son los próximo títulos quizás ofrece luces sobre lo que pudiera ocurrir en Avengers 4.

'Ant-Man and the Wasp'

Estreno: 6 de mayo de 2018.

Es una historia pequeña (un juego de palabras no intencional), pues se centra en el intento de Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) y Hope Van Dyne/The Wasp (Evangeline Lilly) por viajar al reino cuántico, donde se encuentra perdida la madre de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer).

Cuesta imaginar la historia de este filme luego de un evento apocalíptico como el que describe el final de Avengers: Infinity War. De hecho, Marvel Studios hizo un video en el que los protagonistas de Infinity War se preguntan dónde estaban Ant-Man y The Wasp mientras Thanos hacía desaparecer a la mitad del universo.

'Captain Marvel'

Estreno: 8 de marzo de 2019.

Marvel Studios ha revelado poco sobre la trama del filme, salvo la sinopsis oficial: "Carol Danvers (Brie Larson) se convierte en uno de los héroes más poderosos del Universo cuando la Tierra queda en el medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas".

Se saben dos cosas además: que será una "historia de origen" (contará cómo Carol Danvers se convierte en Captain Marvel) y que está ambientada en los años 90 del siglo pasado, por lo que sus acontecimientos tienen lugar, cronológicamente, antes de Avengers: Infinity War.

'Avengers 4'

Estreno: 3 de mayo de 2019.

No solo no hay sinopsis oficial, sino que Marvel Studios no ha querido revelar su título, pues sería un spoiler de Avengers: Infinity War. Como se estrena dos meses después de Captain Marvel, es probable que haya algunos elementos de su trama que se conozcan con anterioridad. Pero, por ahora, estamos totalmente a oscuras.

Esta película es el final de la Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel, así que de seguro marcará el adiós de muchos actores cuyos contratos culminan. Sus superhéroes continuarán, pero probablemente encarnados por otros personajes.

Secuela de 'Spider-Man: Homecoming'

Estreno: 5 de julio de 2019

Es el filme que inicia la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel. Y Amy Pascal, productora de la película, afirmó que su historia está ambientada "pocos minutos después del final de Avengers 4".

'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

Estreno: 2020

Cabe imaginar que la alineación de los Guardianes de la Galaxia no será la misma (¿Adiós Gamora? 😞). Pero las historietas han demostrado que este es un grupo de superhéroes muy flexible y que cuenta con decenas de personajes que no han hecho acto de aparición en las películas.

