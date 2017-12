Sarah Tew/CNET

Los supuestos ganadores del voto de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés) que el jueves eliminó las reglas de neutralidad de la Red fueron los proveedores de Internet (ISP, por sus siglas en inglés).

Compañías como AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile, Comcast y Charter, entre otras, ahora pueden favorecer cierto contenido sobre otro en Internet e incluso aceptar dinero para hacerlo por parte de productoras de contenido, como Netflix, Hulu y YouTube. Por lo tanto, las compañías de Silicon Valley dijeron estar decepcionadas por el voto porque sofoca la innovación.

Qué harán Verizon, Sprint, T-Mobile, AT&T, Comcast y Charter exactamente aún no se sabe, pero cuando lo hagan, la FCC requiere que sean transparentes con los consumidores. Esto significa que si notas que cierto contenido llega más lento que otro, que ya no puedes acceder sitios Web que anteriormente sí podías, los ISP deben informar al respecto.

Por lo tanto, las declaraciones de estas compañías sobre la revocación de las reglas implementadas por el gobierno del presidente Barack Obama en el 2015 nos podrían dar una pista de que cómo disfrutaremos, o no, los videos, la música, y los sitios Web en el futuro.

Así respondieron las grandes proveedores de Internet al voto de la FCC sobre la neutralidad de la Web:

Verizon

La proveedora de telefonía inalámbrica más grande del país, que también ofrece servicio de Internet por fibra óptica, no compartió una declaración inmediata tras el voto de la FCC. Sin embargo, ya tenía su postura en una exhaustiva página Web. Verizon, de la información disponible, asegura que los consumidores podrán seguir "accediendo contenido, aplicaciones y servicio de su elección, sin importar la fuente", pero no aclara la velocidad de dicho contenido. De hecho, Verizon sí sugiere que cuando vaya a proveer nuevos servicios en línea "le informará a sus clientes (...) así ellos pueden decidir qué usar o comprar". Esto deja abierta la posibilidad que si un consumidor querrá ver algo en particular, podría tener que pagar adicionalmente por ello.

AT&T

Aquí un resumen de la declaración de AT&T:

"Por más de una década, bajo gobiernos demócratas y republicanos, AT&T ha mantenido que proveemos Internet de una manera abierta y transparente. Nosotros no bloqueamos sitios Web, no censuramos contenido en línea, no estrangulamos o rebajamos el tráfico basado en el contenido, ni tampoco discriminamos injustamente nuestro tráfico de Internet. (...) Continuaremos apoyando una solución legislativa y trabajaremos con cualquier miembro del Congreso para lograr esa solución".

Esta declaración señala que AT&T no bloqueará el acceso a contenido, sin embargo, la operadora ha en el pasado considerado aceptar patrocinio para favorecer ciertos tipos de sitios Web.

T-Mobile

El comentario de T-Mobile fue mucho más conciso: "Siempre hemos y continuaremos apoyando un Internet que nos deja proveer servicios nuevos e innovadores a nuestros clientes y ¡darle prioridad a ellos primero!"

Esta frase por T-Mobile no aclara realmente si la operadora piensa sofocar el contenido que reciben sus consumidores. Lo que sí es claro, es que actualmente algunas compañías tienen una ventaja al formar parte de servicios como Binge On, que deja a los suscriptores de T-Mobile hacer streaming de video de algunas proveedoras de contenido sin afectar sus datos.

Sprint

Sprint asume una postura directa en su comentario: "Aplaudimos los esfuerzos de la FCC para simplificar un asunto complejo y desafiante, y al mismo tiempo balancear los múltiple intereses. Nuestra postura ha sido y sigue siendo que la competencia es la mejor manera para promover un Internet abierto. Reglamentos complejos y ambiguos previamente crearon confusión sobre cómo cumplir con la neutralidad de la Red. La decisión por la Comisión elimina esas incertidumbres y aparentemente permitirá a Sprint gestionar su red y ofrecer productos competitivos".

Comcast

La declaración de Comcast fue corta y precisa: "No bloqueamos, rebajamos la velocidad o discriminamos contra contenido legítimo; Creemos en una transparencia completa en nuestra política hacia el consumidor; y apoyamos protecciones legales y sostenibles de la neutralidad de la Red para nuestros consumidores".

¿Qué significa todo esto? No está claro. La primera frase es la política actual de Comcast, que de hecho antes del voto de ayer por la FCC, era la ley. Y hay que recordar que Comcast es la matriz de la casa de producción Universal, lo que incentiva a Comcast a favorecer su contenido.

Charter (Spectrum)

Similar a Sprint, los comentarios de Charter, matriz también de de la proveedora regional Spectrum, claramente apoyan el voto de la FCC:

"Apoyamos un Internet vibrante y abierto que permite a nuestros consumidores acceder contenido legítimo de su elección cuando y donde ellos lo quieran. Elogiamos al director de la FCC y otros comisionados por su decisión que restablecer la infraestructura de reglamentos ligeros que habían estado en puesto por década desde cuando el Internet sembró raíz y creció a ser una herramienta importante para el uso cotidiano y un motor para el desarrollo económico".

Además, la declaración de Charter indica que actualmente no desacelera, bloquea o discrimina contra el contenido legítimo, pero no aclara si en favorecerá algún tipo de contenido.