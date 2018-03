FIFA

Más tecnología llegará a los 64 partidos de la Copa del Mundo en Rusia 2018, según reveló el cuerpo organizador la semana pasada.

La junta directiva de FIFA anunció que permitirá el uso de los árbitros video asistentes (video assistant referees, o VAR por sus siglas en inglés) para esta edición del Mundial, que sería la primera vez en la historia del campeonato que se podrá usar la repetición instantánea para considerar de nuevo una decisión en el campo.

Según la FIFA, para cada partido habrán cuatro de los mejores árbitros en la organización ayudando a los árbitros en la cancha desde el centro de transmisión internacional (International Broadcast Centre, IBC por sus siglas en inglés) en Moscú. Estos VAR tendrán acceso inmediatamente a las 33 cámaras que graban video desde los 12 estadios gracias a una red de Internet por fibra óptica. El árbitro en el campo y los VAR igualmente se comunicarán mediante un sistema de radio por fibra óptica. Los VAR les enviarán las dos mejores tomas de cualquier incidente y con esa información el árbitro oficial tomará una decisión.

Los VAR sólo se pueden usar para ver las repeticiones cuando hay que decidir si hubo una falta antes de un posible gol, una falta grave (o penalty), para otorgar apropiadamente las tarjetas rojas y para identificar bien a los jugadores después de un incidente.

Además de la comunicación con los árbitros, la FIFA se asegurará de mantener informados a las cadenas de televisión, los comentaristas y los televidentes sobre la razón por el uso de los VAR y la decisión final. Esto lo hará otra persona, también ubicada en el IBC, que a través de una tableta, podrá acceder y retransmitirle a las cadenas estos videos y cualquier otra gráfica necesaria.

Tan novedoso es el uso de VAR que hasta el mismo Diego Armando Maradona admite que los resultados en otras copas del mundo hubieran sido diferente.

"Pensé en ello y, sin duda, ese gol no habría contado si la tecnología VAR hubiera existido", le dijo Maradona a FIFA en julio de 2017 sobre el gol ante Inglaterra en FIFA México 1986. Y siguió confesando: "En la Copa Mundial de 1990 usé mi mano para quitar de la línea el balón durante el partido contra la Unión Soviética. Tuvimos suerte porque el árbitro no lo vio. No se podía utilizar la tecnología en ese momento, pero ahora la historia será diferente".