'FIFA Mobile' estrena su propio Mundial de Fútbol 2018

EA Sports

FIFA Mobile estrena el modo World Cup o Copa del Mundo, una novedad que llega casi una semana después de que esta modalidad se lanzara en el juego FIFA para consolas. En particular, EA Sports dio a conocer la noticia a través de un video publicado en YouTube, en donde se conocen todos los detalles de la actualización.

Considerado un "evento especial" dentro del videojuego, durará aproximadamente un mes, y permitirá que los jugadores protagonicen partidos con su equipo favorito de los 32 países clasificados al Mundial de Rusia 2018. Pero no te preocupes, si eres fan de una de las selecciones que no pasó a la etapa final y que no disputará ningún partido, también podrás encontrar a esos países en el videojuego con sus equipos.

Selecciones como Estados Unidos, Italia y Holanda, con muchos fans en el mundo, podrán ser parte de tu propia Copa del Mundo, aunque no de la oficial de FIFA Mobile. Estos 16 equipos tendrán un modo de juego independiente.

Este evento especial tendrá también un modo "VS Attack"entre jugadores en línea, que te permitirá retar a tus amigos y enfrentarte a sus selecciones hasta resultar vencedor.

Por último, una novedad interesante: FIFA Mobile World Cup trae un apartado de predicciones, en el que el videojuego te recompensará si logras predecir con precisión los resultados de los partidos reales como se vayan sucediendo en Rusia 2018.

Si aún no tienes claro el calendario de partidos de Rusia 2018 puedes echar un vistazo aquí y si estás en Estados Unidos, te contamos cómo verlo.