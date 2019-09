FIFA 20: Vuelve el fútbol callejero a un juego cada vez más completo

Agrandar Imagen FIFA 20

Soy un fanático del fútbol desde que tengo memoria; intenté, como muchos niños, llegar al fútbol profesional pero por asares del destino no lo conseguí. Por suerte aún disfruto pasar un sábado o domingo en compañía de mi esposa viendo a mi equipo favorito, el F.C. Barcelona, desde la comodidad de mi casa.

Por suerte, también hay otra cosa que puedo hacer desde mi sala: jugar como si fuera uno más de entre los once culés (como se le llama a los jugadores y aficionados del Barça) y es jugar el título FIFA en mi PS4. Y, durante la última semana, lo he hecho aún con más emoción con la llegada de FIFA 20, la más reciente versión del aclamado videojuego más querido entre los futboleros de consola.

Nota del editor: Electronic Arts entregó una copia digital de FIFA 20 para PlayStation 4. Este juego se analizó en una consola PlayStation 4 Pro.

FIFA 20, además de incluir los uniformes y las plantillas más actualizadas (con los fichajes de verano de este año), también revive un modo de juego adorado, muy querido por los jugadores más expertos y que se ha convertido en insignia de la marca: el fútbol callejero. En FIFA 20, este modo, en el que no importan los colores de tu playera sino tus habilidades con el balón, jugarás en escenarios callejeros en partidas de tres contra tres.

Agrandar Imagen Electronic Arts

Pero eso no es todo lo que ofrece FIFA 20. También encontrarás los tradicionales modos de Carrera para jugadores y entrenadores, en donde podrás intentar, ya sea en faceta de entrenador o de jugador, llegar hasta la cima y ser el mejor. Un aspecto nuevo en el modo Carrera que noté, especialmente cuando se trata de carreras de entrenador, es que ahora se tiene la opción de motivar y dar respuestas predeterminadas a tus jugadores con el fin de motivarlos y que den un mejor desempeño en la cancha. Esto es algo que no había visto antes en FIFA y que se aprecia ya que le da mayor realismo.

El modo de Carrera como jugador lo siento muy parecido a otras entregas y eso está bien, ya que funcionaba fantástico desde anteriores versiones.

Agrandar Imagen Electronic Arts

Platicando con otros colegas que han tenido acceso a FIFA 20, he podido notar que el nuevo juego es un poco más difícil que en anteriores ocasiones. Yo, en FIFA 19, por ejemplo, juego en nivel de dificultad Clase Mundial y los partidos me cuestan trabajo, pero los acabo ganando la mayoría de ocasiones. En FIFA 20, es todo lo contrario; me ha costado mucho ganar una Champions completa (y de hecho no he podido pasar de semifinales). Un colega me comentó lo mismo al hacerlo en nivel profesional, así que posiblemente FIFA 20 sea mucho más complicado que versiones anteriores — y eso también está bien.

Quizá una de las razones para esta dificultad es que FIFA 20 tiene más efectos, movimientos y regates. EA asegura que FIFA 20 tiene movimientos más naturales tanto del jugador como del balón, y eso podría meterse con mi experiencia viniendo de FIFA 19. Será cuestión de acostumbrarme a los nuevos efectos y movimientos, porque hay cambios en la interfaz y también en la forma en que, por ejemplo, se da efecto al balón.

La mayor novedad es, sin duda, VOLTA, y será la razón por la que los jugadores querrán comprar FIFA 20. El fútbol callejero es tan adorado en la saga que EA ha lanzado el juego independiente en algunas ocasiones, para aquellos que solo quieran jugar en las calles de canchas ficticias de todo el mundo.

Luego de varios días de juego (aunque aún me falta mucho por jugar (apenas llevo unos 20 trofeos), VOLTA me ha dejado un buen sabor de boca. Quizá mi única queja es la misma que en el modo tradicional de que la dificultad está un poco ajustada y puede ser una de las ediciones FIFA más complicadas. Pero, para los amantes del fútbol callejero, VOLTA se siente bien renovado, como una bocanada de aire fresco a una saga que poco mejora o innova por lo completa que ya es.

Nota del editor: Este es un análisis en desarrollo…