Electronic Arts

Este sábado 9 de junio, Electronic Arts -- una de las mayores editoras de videojuegos del mundo -- presentó desde el teatro el Hollywood Palladium los nuevos títulos que planea lanzar este año y el próximo.

EA fue la primera en presentar sus novedades durante la feria de videojuegos E3 2018 en Los Ángeles.

La reconocida casa de videojuegos mostró muchos tráilers -- incluyendo los de Anthem, Battlefied V, FIFA 19, Madden NFL 19 -- y anunció algunas importantes fechas de lanzamiento.

Los amantes del fútbol estarán felices de saber que en FIFA 19: Champions Rise todos los equipos podrán aspirar para ganar la Liga de Campeones de la UEFA, el torneo de clubes más importante del mundo. Se podrá competir en varios modos y no sólo podrán participar equipos europeos.

FIFA 19: Champions Rise llegará al mercado el 28 de septiembre para la consola PlayStation. Quienes compren el juego por adelantado podrán comenzar a jugar tres días antes.

Y ante el inicio de la Copa del Mundo el 14 de junio, EA anunció nuevas experiencias de juego para FIFA 18 World Cup. Además, por un tiempo limitado, todo el mundo podrá descargar FIFA 18 y jugarlo de forma gratuita.

Otro título de EA muy esperado es Anthem. En éste, los sobrevivientes de un mundo post-apocalíptico buscan sobrevivir y defender lo que queda de la humanidad.

Anthem llegará el 22 de febrero de 2019 a la Xbox One, PS4 y PCs. Según los desarrolladores de Anthem habrán muchas oportunidades para los jugadores personalicen su experiencia de juego. El juego no incluirá la venta de cajas de tesoros (loot boxes) que le dan una ventaja los jugadores que las compran para avanzar más rápidamente.

En su presentación, EA también mostró nuevas escenas de Battlefield V y explicó que entre las cosas nuevas que podrán hacer los jugadores de esta entrega es mover vehículos y personalizar sus personajes. La empresa dijo que no incluirá la compra loot boxes o los pases premium para avanzar en el juego. También anunció un modo tipo battle royale, que se juega hasta la eliminación, en el modo llamado Nordlys War. Battlefield V llegará en octubre de 2018.

Para los fans de Star Wars se anunció que el nuevo juego de la saga se llamará Star Wars Jedi: Fallen Order y la historia tomará lugar entre los Episodios III y IV de las películas. Star Wars Jedi: Fallen Order llegará en la temporada navideña de 2019.

Y ya que Star Wars Battlefront II tuvo ventas decepcionantes relacionadas a sus fallas técnicas, el estudio detrás del título ha decidido cambiar muchas cosas y añadir muchas más para satisfacer a sus fanáticos. Entre éstas, agregarán contenido nuevo basado en la reciente película de Han Solo, un nuevo modo de extracción, un nuevo sistema para jugar con tus amigos, un nuevo modo usar las aeronaves y peleas entre el General Grievous y Obi Wan Kenobi y entre Count Dooku y Anakin Skywalker.

Para los jugadores de los títulos de EA en una PC la compañía anunció un nuevo servicio llamado Origin Access Premier para ofrecerle a los suscriptores de ese programa acceso por adelantado a los nuevos títulos y acceso a los juegos anteriores. El servicio se lanzará este verano.

Otros juegos interesante y diferentes que se anunciaron este sábado fueron Sea of Solitude, que trata de una joven que anda por el mundo sola y tiene que intentar no perder la esperanza ni caer en la desesperación mientras al intenta encontrar a otras personas. Sea of Solitude estará disponible a inicios del 2019.

También mostraron la segunda entrega de Unravel 2, que trata de dos personajes atados por hilo que necesitan trabajar juntos para sobrevivir muchas experiencias. Unravel 2 ya está disponible. EA también nos tentó con escenas de NBA Live 19, que sale este septiembre. Y la editorial también mostró Commander and Conquer, un juego móvil que lanzará pronto para iOS y Android. La versión alpha para Android de Commander and Conquer ya está disponible