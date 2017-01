Agrandar Imagen Oculus Story Studio

La crítica presente en el Festival de cine de Sundance -- que culmina el domingo 29 -- fue unánime al asegurar que 2017 fue el año de la realidad virtual en el certamen.

El lanzamiento más importante fue el cortometraje Dear Angelica, la tercera película que produce el Oculus Story Studio y que fue estrenada el 20 de enero. Dear Angelica ya está disponible gratis en la tienda de Oculus para ser vista con las gafas Rift de la compañía.

Dear Angelica es un corto animado, dibujado y dirigido totalmente en realidad virtual por el artista Wesley Allsbrook, usando un programa llamado Quill. Dura 12 minutos y trata sobre las cartas que una hija le envía a su madre, una estrella de cine recientemente fallecida.

Las voces de los personajes en inglés son aportadas por las actrices Geena Davis y Mae Whitman.

Adi Robertson escribió en The Verge que Dear Angelica es "minimamente interactiva pero tampoco es una película de realidad virtual estática; es más como zambullirse en una pintura en movimiento".

El Festival de Sundace acondicionó este año un espacio llamado The VR Palace, diseñado especialmente para mostrar las experiencias en realidad virtual invitadas al encuentro de Park City (Utah).

Agrandar Imagen Felix & Paul/Funny or Die

El estudio Felix & Paul -- famoso por sus proyectos en realidad virtual para Cirque du Soleil -- presentó Miyubi, un mediometraje de 40 minutos de duración en clave de comedia sobre una familia que recibe de regalo un robot japonés en los años 80. El filme fue coproducido por la página Web Funny or Die y forma parte de las cinco películas en realidad virtual que financió Oculus.

La directora Nonny de la Peña exhibió un cortometraje animado llamado Out of Exile, sobre un adolescente homosexual que revela su identidad sexual a su familia homofóbica.

Estos trabajos fueron presentados dentro de una sección del festival llamada New Frontier, de la que formó parte una ambiciosa instalación de realidad virtual -- desplegada a lo largo de tres habitaciones -- llamada Life of Us, desarrollada por el estudio Within, creadores de la experiencia de RV de la serie Mr. Robot.

Life of Us es una experiencia para dos o cuatro personas, en las que los usuarios "evolucionan" de ser organismos unicelulares a androides. Los participantes pueden conversar entre ellos usando los micrófonos de las gafas de HTC Vive.

Los cineastas Milica Zec y Winslow Porter presentaron un proyecto similar llamado Tree, en el que el usuario experimentaba ser un árbol en la selva amazónica, desde su estado de semilla hasta la madurez, en la que es talado para dar paso a una granja.

De acuero a un reporte de Mashable, de las más de 20 experiencias de realidad virtual exhibidas en 2017 en Sundance, Dear Angelica y Miyubi fueron las que mejor expandieron los límites de los que puede hacer esta tecnología para contar historias de manera revolucionaria.

