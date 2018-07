Usé la tecnología para procrear a mi bebé –– sin médicos, agujas u hormonas, sólo mi teléfono y un termómetro. El teléfono lo necesité para descargar el app Kindara, que usé para rastrear el comportamiento de mi ciclo menstrual durante aproximadamente dos años.

No tuve la disciplina suficiente para tomarme la temperatura todas las mañanas, pero registré suficientes datos en el app como para tener un buen entendimiento de lo que sucedía en mi cuerpo. Una vez que llegó el momento de intentar tener un bebé, utilicé esta información para ayudarme a concebir en cuestión de meses.

Aunque probablemente lo podría haber hecho sin el app, tuve suerte. Para muchas parejas, lograr un embarazo puede ser un desafío complejo.

"La probabilidad de lograr un embarazo en un mes es sólo de 20 por ciento en una pareja sana", dice Jennifer Conti, profesora clínica asistente de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. "Incluso cuando lo están haciendo bien".

Si bien la planificación de un embarazo mediante el seguimiento del ciclo no es una novedad, la tecnología aplicada a la fertilidad promete eliminar de la ecuación algunas apuestas al azar al señalar los mejores días para concebir. Hay innumerables apps como la que yo utilicé: en las soluciones de la plataforma Apple hay una sección de salud reproductiva, además, el nuevo reloj Versa de Fitbit te permite registrar tu ciclo menstrual en su app. Pero ahora hay un creciente mercado de wearables y monitores diseñados con el único objetivo de vigilar tu salud reproductiva. A diferencia de los apps, estos usan más que sólo la temperatura basal del cuerpo para hacer el seguimiento y determinar tu ventana principal de ovulación.

Monitorizando tu ventana de fertilidad

Estos dispositivos de fertilidad toman muchas formas diferentes, pero todos prometen aproximadamente el mismo resultado. El Ava de US$249 rastrea tu ciclo menstrual mediante la recopilación de datos como la temperatura de la piel, frecuencia cardíaca en estado de reposo, patrones de respiración, pérdida de calor y el movimiento del cuerpo mientras duermes. La información luego se transfiere a su app para celular, que utiliza algoritmos para determinar cuándo es tu ventana de fertilidad óptima.

El EarlySense Percept (US$199) monitoriza datos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los patrones de respiración a través de un disco blanco que colocas debajo de tu colchón. Su app también recopila la información de forma inalámbrica y la evalúa para predecir tu próximo período, fecha de ovulación y tu ventana de fertilidad de seis días.

El Mira Fertility es una nueva versión del antiguo método del 'palito' sobre el cual orinas para saber si hay embarazo. Usando un 'palito' desechable y un pequeño dispositivo evaluador, detecta el aumento en la hormona luteinizante (LH) de una mujer, hormona que desencadena la ovulación. Luego, un app analiza la información para avisarte cuando está a punto de producirse la ovulación y calcula el porcentaje de probabilidades de quedar embarazada en un día determinado. Se espera que el Mira llegue al mercado a fines del verano y sus fabricantes dicen que costará alrededor de US$200.

Es complicado

El atractivo de los dispositivos de predicción de la fertilidad no es un misterio. Tener tanta información sobre tu cuerpo y tu ciclo menstrual puede ayudar a empoderar a las mujeres para que jueguen un rol más proactivo en el proceso de procrear bebés, o detectar problemas que puedan estar obstaculizando el camino.

"Terminamos necesitando FIV [fertilización in vitro] ya que [los apps] no fueron de mucha ayuda", escribió Miranda Brillante, miembro del grupo de Facebook de Main Street Mamas, de San Francisco, cuando les pregunté a sus miembros sobre el valor de la tecnología para la fertilidad. "Pero sí me ayudó a darme cuenta de que probablemente algo no estaba bien después de un año porque sabía que estaba ovulando y estábamos programando las relaciones sexuales correctamente".

Pero Conti dice que toda esa información no es necesaria desde el punto de vista médico.

"Lo que realmente te da más información sobre un paciente es lo básico, '¿está teniendo un período mensual normal?'", dice. "Realmente no necesito un registro diario de sus niveles".

Del mismo modo, aunque la tecnología puede ser mejor para presentar la información y ofrecer un mayor nivel de precisión que simplemente contar días en un calendario, de ninguna manera garantiza que así podrás tener un bebé.

"Darle a alguien la idea de que puede controlar su fertilidad en casa ..." dice Conti. "Me preocupa que pueda generar entre las parejas más ansiedad en lugar de dirigirlas al tipo de ayuda adecuado".

Hay muchos más factores que influyen en procrear un bebé que sólo seguir tu ciclo. Es como comprar un Fitbit y esperar perder peso de inmediato. Contar tus pasos puede empujarte a ser más activo, pero también debes tener en cuenta la ingesta de calorías, la edad y otros factores médicos.

Peter Uzelac, director médico del Marin Fertility Center en California, dice que la edad reproductiva avanzada es el mayor obstáculo para una mujer que desea quedar embarazada. "La ovulación es sólo una parte de [la concepción] y es una parte relativamente pequeña".

Tecnología de fertilidad para los hombres

También está el factor masculino. "La infertilidad a menudo se ve como un problema de la mujer", explica Michael Eisenberg, profesor adjunto de urología en la Universidad de Stanford. "Pero sólo alrededor de un tercio de los casos de infertilidad son por causa de las mujeres, 30 por ciento son por los hombres y otro 30 por ciento por ambos".

La prueba tradicional de infertilidad masculina requiere que los hombres vayan a una clínica y eyaculen una muestra de semen, que luego se analiza en un laboratorio. Pero Eisenberg dice que muchos hombres no están dispuestos a pasar por el proceso de prueba. "Cuando las parejas están listas para concebir, la primera en ir [a un laboratorio] es la mujer", dice. "El proceso para un hombre es incómodo y hasta repugnante".

La tecnología, sin embargo, está disminuyendo esta barrera que existe ante la prueba. Tanto Yo Sperm Test como Trak Fertility son dos opciones autorizadas por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para analizar el esperma y que los hombres pueden hacer en casa. El primero cuesta US$60 por dos pruebas. Viene con un dispositivo que agregarás a la cámara de tu teléfono y que la transformará en un microscopio para que puedas ver a tus 'nadadores' en tiempo real. Toma una pequeña muestra de tu esperma, junto con el agente de mezcla provisto, y colócalo en una lámina que viene en el paquete. El app complementario luego analizará los resultados para determinar los niveles de concentración de esperma.

El Trak (US$200 por cuatro pruebas) usa un analizador cilíndrico que hace girar tu muestra de esperma para determinar si tu esperma está o no dentro de un rango saludable. El app relacionado también les enseña a los hombres maneras de mejorar su conteo de espermatozoides con el tiempo. (Mientras que una mujer no tiene control sobre la calidad o el recuento de sus óvulos, el hombre puede cambiar ambos alterando la dieta y el estilo de vida).

¿Vale la pena la tecnología?

Para los hombres, es obvio. La conveniencia de poder detectar problemas puede ser clave para identificar los problemas de fertilidad desde el principio. Aunque las pruebas no proporcionarán el tipo de información que ofrece una prueba de laboratorio adecuada, pueden ser una excelente herramienta de evaluación. Permiten que los hombres tomen medidas para mejorar la calidad del semen y sigan con el progreso en el tiempo sin tener que poner un pie en un laboratorio. Y si hay algún problema, pueden alentar a un hombre a ver a un especialista con más facilidad.

Para las mujeres, la respuesta es profundamente personal. Los dispositivos de fertilidad por sí solos no pueden hacer mucho para cambiar la biología o mejorar la fertilidad. Pero pueden proporcionar un nivel adicional de conveniencia para las mujeres que buscan seguir su ciclo en un esfuerzo ya sea para quedar embarazadas o para evitar el embarazo sin hormonas. Todo se reduce a cuánto están dispuestas a gastar, ya sea que quieran invertir en un app o un bloc de notas, o en un dispositivo que lo haga por ellas. Ninguna tecnología puede garantizar un bebé, pero la información puede ayudarte a llegar ahí.

