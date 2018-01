Las carreras son más que solo los autos, como lo demuestra una nueva asociación de Ferrari.

Intel anunció durante su conferencia magistral en el CES 2018 que está entrando en una asociación de tres años con Ferrari North America. Los dos se están uniendo para llevar la destreza tecnológica de Intel a la serie de carreras Ferrari Challenge North America.

Si bien es posible que se pregunte cómo los chips y plataformas de Intel se integrarán en un automóvil de carreras, la asociación en realidad se centra más en las partes secundarias y terciarias. Intel utilizará su inteligencia artificial y su plataforma escalable Xeon para mejorar sus transmisiones de carreras.

Agrandar Imagen Ferrari

Intel presentó un excelente ejemplo de cómo funcionaría: el sistema Intel de Inteligencia Artificial podría analizar los ángulos de entrada y salida de todos los conductores y podría transmitir esa información directamente a los difusores para entregarla a los espectadores. Básicamente, puede analizar un montón de datos y señalar todas las cosas interesantes en tiempo real.

No se trata solo de la transmisión. Los propios equipos de carrera necesitan procesar innumerables entradas y de alguna manera convertir eso en sugerencias para mejorar el rendimiento de un conductor. En lugar de esperar hasta que esté disponible la telemetría después de una carrera, la tecnología de Intel podría hacer un análisis de telemetría en tiempo real. De esa forma, si a un conductor no le va demasiado bien, ese piloto lo sabrá antes de que termine la carrera.

Si bien no se verán microchips pilotando autos Ferrari Challenge en el corto plazo, es interesante ver cómo las compañías tecnológicas aún pueden involucrarse en el automovilismo.

Si no está familiarizado con el Ferrari Challenge, se trata de una serie de carreras de una sola marca realizada por el fabricante de automóviles. Por el costo de alrededor de US$300,000, puede elegir un automóvil Challenge construido según sus necesidades. Cada fin de semana de carreras cuesta unos US$20,000 en costos operativos, por lo que los concesionarios manejan la mayoría de los equipos y no pilotos individuales, pero no hay nada que impida que una persona muy adinerada se convierta en piloto de carreras en la serie Challenge.