Fender quiere ayudarte a desempolvar tu vieja guitarra

Danny Zapalac

La mayoría de la gente se niega a intentar tocar una guitarra después del primer año, según el presidente ejecutivo de Fender, Andy Mooney. Esa es la inspiración detrás de Fender Play, una aplicación basada en suscripción y plataforma de enseñanza que se lanzó hoy. Por US$20 al mes, el app está tratando de simplificar el arte del rock, y también de superar las ofertas de lecciones gratuitas en YouTube.

No soy un guitarrista. Cuando me senté a probar brevemente Fender Play en Nueva York, yo era, tal vez, el cliente ideal de Fender. Sólo intenté una breve lección, y terminé aprendiendo un riff simple en una guitarra acústica de Fender. Pero he usado un montón de monitores de fitness. En cierto sentido, estos aparatitos son como guitarras: la gente los compra por una cuestión aspiracional. Y, eventualmente, tal vez se olvida de ellos. La aplicación Fender Play mantiene un perfil de usuario, agrega objetivos y realiza un seguimiento del progreso. Tiene logros.

Fender Play tiene lecciones de guitarra acústica y eléctrica, y abarca múltiples géneros. También tiene licencias para ofrecer lecciones de canciones conocidas, desde grupos como Foo Fighters hasta Carrie Underwood. La aplicación tiene búsqueda de artistas y géneros para su catálogo de canciones, y los marcadores progresan con el tiempo, pero requiere de una conexión LTE o Wi-Fi para usarse. Mira este video de Fender para ver cómo funciona.

El servicio se ejecuta en una aplicación para iPhone o mediante un navegador de escritorio (play.fender.com). No es barato, pero cuesta menos que unas lecciones regulares de la guitarra. Voy a probar el app por un mes o así para ver cómo funcionan las lecciones.

Mooney y Ethan Kaplan, gerente general de Fender Digital, hablaron con CNET sobre Fender Play durante un evento en Nueva York.

Danny Zapalac

¿En qué se inspiraron para lanzar esto?

Kaplan: Lynda.com [Un sitio web de aprendizaje de habilidades en línea, ahora parte de LinkedIn]. Reunimos un consejo de personas mayores para esto, y una de éstas era Eric Robison, de Lynda. Lo que aprendimos de Lynda fue que hay una cantidad infinita de tutoriales en YouTube sobre cómo usar Photoshop, pero la gente paga por un currículo predictivo organizado y de alta calidad, en el que no están constantemente sometidos a cambios entre diferentes instructores o diferentes maneras de enseñar.

¿Cómo equilibrar entre teoría y tratar de tocar como alguien más?

Mooney: El camino al aprendizaje es individual. Hablábamos de esto con Tom Morello (Rage Against the Machine, un brillante guitarrista. Tomó la guitarra por primera vez, fue a su instructor ... después de dos lecciones se dio por vencido. "Ya está". dijo: "Voy a enseñarme a mí mismo y me concentraré en escribir canciones". Así que ese es un camino. Pero para otras personas va a ser diferente. Creemos que hacer que la gente toque su primera canción es clave. Les proporcionamos el camino a eso, lo cual requiere que aprendan la técnica, pero no te vamos a obligar a aprender toda la técnica antes de llegar a la canción. Si, después de aprender la canción, te encanta el tema de la técnica, puedes volver a la técnica, y hay mucho de eso.

¿Cómo afectará a los instructores de música?

Mooney: Muchas minoristas con las que lidiamos tienen instructores y están preocupados porque nosotros estamos haciendo esto. ¿Estamos compitiendo con ellos? Hay dos maneras de verlo: Una forma es que sí, estamos compitiendo con ellos, pero la otra es que si tenemos éxito, venderás el doble de guitarras que las que vendes hoy. Además, queremos desarrollar en el tercer trimestre del año que viene una edición de Fender Play para instructores, para que un maestro pueda enseñar su currículo, y usar Fender Play para rastrear el progreso de su estudiante en línea, y hacerlo financieramente atractivo para [los instructores ]. Queremos reducir la tasa de deserción.

¿Hay paralelos entre lo que están haciendo y los videojuegos musicales?

Kaplan: Lo dijimos desde el principio. No queremos hacer un videojuego. No queremos enseñarte a jugar un videojuego. Queremos enseñarte a tocar la guitarra.

Mooney: La única función que es relevante aquí es el sistema de recompensas. Eso funciona como en los juegos.

¿Cuál es su opinión de la Realidad Aumentada?

Kaplan: Creo que es interesante: el anuncio del ARKit de Apple ... si mi equipo no estuviera tan concentrado en enviar estas cosas, habrían estado todos metidos en ello. La guitarra, tienes que mirar y ver, no se puede hacer eso en realidad virtual. Ahora, realidad aumentada es ciertamente interesante. Lo que Apple acaba de anunciar es la primera articulación para el consumidor de lo que podría llegar a ser.

Mooney: Eso va bien con el sex appeal de la música. Muchas compañías quieren hablar con nosotros al respecto. Pero creo que estamos aún lejos de ello.